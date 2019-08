Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19-30 august 2019, Galeria „Simeza” din București, bulevardul General Gheorghe Magheru, nr.20, primește in spațiul sau expozițional lucrarile artistului plastic galațean Tudor Șerban. Expoziția insumeaza 30 de lucrari de grafica, și poarta titlul „Padure de empatii”. Autorul lucrarilor,…

- N. D. Turistii si toti cei care vor alege Sinaia pentru petrecerea vacantei vor avea ocazia sa vada, gratuit, si cea mai noua expozitie tematica deschisa la cel mai important obiectiv turistic de pe Valea Prahovei. Concret, Muzeul National Peleș asteapta publicul la expoziția temporara ,,Regele Carol…

- Vernisajul expozitiei personale de pictura Ioan Anton Varna – Luni, 29 iulie, ora 17, Salonul Artelor Luni, 29 iulie, ora 17.00, Salonul Artelor Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” in colaborare cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania organizeaza expozitia personala de pictura intitulata „Geometria…

- Muzeul de Arta Vizuala Galati organizeaza miercuri, 24 iulie, la ora 18.00, vernisajul expozitiei de grafica ,,Gestul in desen”, purtand semnatura lui Florin Stoiciu. Nascut pe 24 iulie 1965, Florin Stoiciu a absolvit Academia de Arte din București, secția Grafica, in 1992, an in care a și inceput…

- 288 de caricaturiști din 55 de țari s-au inscris cu 965 de lucrari la cea de-a XIII-a ediție a expoziției internaționale de grafica satirica „Bucovina-Romania”, de la Suceava. Tema actualei ediții a fost „Ochii buni disting adevarul de minciuna”. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 1 iulie, la ora…

- Elevii din anii terminali ai Liceului de Arte „Margareta Sterian”, de la clasele de pictura și sculptura, invita publicul buzoian la o expoziție menita sa demonstreze eforturilor lor plastice de studiu și asimilare. Expoziția este gazduita in Conacul „Vergu Manaila”, sediul Colecției de Etnografie și…

- La Muzeul de Istorie, in Sala Media, a avut loc joi, 30 mai, vernisajul Expozitiei de pictura „In Memoriam George Ostafi OST", acțiune care se inscrie in programul Festivalului internațional literar "Lectora", ediția a VII-a, desfașurat in zilele de 29 si 30 mai.Artistul ...

- Vizita Papei Francisc la Blaj este marcata de Muzeul Arhiepiscopiei Majore din Blaj printr-o expoziție organizata in Catedrala „Sfanta Treime” dedicata celor șapte Episcopi martiri greco-catolici care vor fi beatificați de Papa Framcisc pe 2 iunie. Vernisajul expoziției, deschisa in zilele de 1 și 2…