- Warner Bros: „IT: capitolul doi” s-a lansat foarte bine pe piețele internaționale cu 16,5 milioane USD, terminand pe primul loc, pe 48 de piețe, doar din avampremiere. Sequelul horror se lanseaza vineri pe alte 27 de piețe, inclusiv in S.U.A., Mexic și Spania. In Franța are premiera saptamana urmatoare…

- In contextul prezentarii de catre ASF a raportului privind evoluția pieței de asigurari in semestrul I 2019, Vicepreședintele ASF pentru sectorul de asigurari și reasigurari, domnul Cristian Roșu, face o scurta prezentare a principalilor indicatori privind evoluția pieței asigurarilor in primele 6 luni…

- Romania a exportat in primele patru luni din 2019 preparate din carne si peste in suma de 59,7 milioane de euro, cu 7,4% mai mult comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de preparate…

- Pe de alta parte, importurile de fructe s-au cifrat la 221,1 milioane de euro (minus 12,8%), rezultand un deficit de 210 milioane de euro. Din totalul exporturilor de fructe comestibile, 85,6% au avut ca destinatie tari din Uniunea Europeana, acestea insumand 9,5 milioane de euro. Principalele…

- GALATI. Parcul auto al societații de transport public din Galați va fi schimbat in proporție de 70%, anunta corespondenții Mediafax, dupa ce autoritațile au anunțat investiții pentru achiziționarea de autobuze și tramvaie noi, care ar urma sa ajunga in oras in urmatoarele luni. Pe lista de cumparaturi…

- Astfel, dintre cei 182 de candidati, 21 au fost admisi fara a mai sustine examenul de admitere, fiind olimpici, iar la Automatica si Informatica Aplicata s-a inscris un singur olimpic, pe lista de admisi fiind 145 de candidati. De asemenea, 11 candidati au fost admisi la cele doua specializari pe listele…

- Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 161,1 milioane de euro (plus 28,8%), rezultand un excedent de 555,3 milioane de euro. Exporturile de porumb au totalizat 391,4 milioane de euro, reprezentand 1,7% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 310,94 milioane de euro…

- Fara a fi neaparat chiar „biblia” in ceea ce privește valoarea fotbaliștilor din lume și/sau prezența lor la diverse echipe, ca jucatori legitimați, siteul www.transfermarkt.de ramane totuși o sursa destul de buna de informații atat pentru oamenii de fotbal, cat și pentru jurnaliști. Dar, o repet, nu…