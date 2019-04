Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei biserici si alte trei hoteluri de lux din Sri Lanka au fost atacate cu bombe in prima zi de Paste. Cel putin 156 de persoane au fost ucise si peste 400 ranite au anuntat oficiali de la spitale si politie, citati de Reuters. Intr-una din biserici din nordul capitalei Colombo, peste 50…

