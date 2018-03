Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost ucis si alti trei au fost raniti in explozia unui autovehicul produsa sambata la Alexandria, al doilea oras din Egipt, unde incepand de luni vor avea loc alegeri prezidentiale, transmit Reuters, dpa si AFP. Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Franța: Stare de alerta. UN NOU ATAC TERORIST . Mai multi morti si raniti.FOTO Ministerul francez de Interne a confirmat ca doi dintre ostatici au fost uciși. O persoana inca mai este ostatica. UPDATE: Potrivit unor informații, se pare ca atacatorul este un cetațean marocan in varsta de 30 de ani.…

- Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez este un act terrorist, informeaza Le Figaro, potrivit Mediafax. UPDATE 15.50 Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atacurile din sudul Frantei Reteaua terorista Stat Islamic…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- Qatarul, izolat de noua luni de catre vecinii sai de la Golful Persic in special pentru presupusul sprijin acordat unor grupari si simpatizanti extremisti islamisti, a plasat pe lista neagra 20 de persoane si opt organizatii "teroriste", relateaza AFP. Aceasta lista, data publicitatii miercuri seara…

- "Noi, ca partid, ne-am insarcinat sa aparam drepturile si libertatile individului care in ultimii ani au ajuns o batjocura din partea institutiilor represive ale statului. Asa se numesc ele, Ministerul de Interne, Serviciile, procuratura, aceasta este denumirea generica. Sigur ca ele trebuie sa aiba…

- GLUMITE… Prezent la Bucuresti, la conferinta “Romanian Save and Rescue Forum” prefectul Eduard Popica a fost MVP-ul acestei intalniri. Secretatul de stat de la Ministerul de Interne, Mihai Dan Chirica, care raspunde de prefectii din toata tara i-a strans mana si i-a spus ca a ajuns subiect de bancuri,…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, care se afla la Bruxelles, a anuntat, aseara, ca Romania a apelat si la Mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. El a spus ca prioritara ...

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat miercuri ca institutiile afectate au luat masurile necesare pentru protectia datelor si anchetarea incidentului. "Atacul a fost izolat si a controlat in cadrul administratiei federale" responsabile de retelele informatice guvernamentale,…

- Rusia a recunoscut marti ca 'zeci' de cetateni rusi au fost raniti la inceputul lunii februarie in urma loviturilor americane in Siria, insistand ca acestia nu apartin armatei regulate ruse, relateaza AFP. "Recenta confruntare militara, la care nici militari si nici echipamente rusesti nu au participat…

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Liberalii o invita pe ministrul de Interne, Carmen Dan, la dezbaterea "Ora ministrului" din Parlament, a declarat, luni, deputatul PNL Ovidiu Raetchi. "In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei ministru Carmen Dan la 'Ora ministrului'. Avem o problematica larga in relatia cu Ministerul…

- Proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere este un calvar pentru majoritatea candidatilor din Romania, mai ales din cauza timpului urias de asteptare. Expertii spun ca problema ar putea fi rezolvata prin mutarea serviciului de la Ministerul de Interne la cel al Transporturilor.

- Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, da publicitații pe facebook informații de culise, dezvaluind cum s-a ajuns la actualul razboi dintre Liviu Dragnea și șeful SPP, Lucian Pahontu. "Desi nu sunt un apropiat al domnului Dragnea, il stiu ca un om ponderat, echilibrat si greu de convins, daca nu ai argumente.…

- O celula formata din sapte persoane ce aveau legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI) a fost destructurata in orasele marocane Tanger (nord) si Meknes (centru), a anuntat joi Ministerul marocan de Interne, ci...

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Autoritatile austriece vor dizolva o societate pangermanista la conducerea careia se afla si un cadru al partidului de extrema-dreapta FPOe la putere, dupa dezvaluirile prezentei unei carti de cântece naziste la una dintre filialele ei locale, a anuntat miercuri cancelarul conservator Sebastian…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- Presedintele american Donald Trump a cerut, sambata, o "actiune decisiva" impotriva talibanilor, care au revendicat atacul cu ambulanta-capcana de la Kabul, soldat cu 103 de morti si 235 de raniti.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Din nefericire, multi dintre cei raniti…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat în fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil îl va câstiga, informeaza agentia de stiri Reuters. „Astazi ... va spun sincer si…

- Taximetristul ii acuza acum pe politisti ca nu vor sa-l despagubeasca pentru reparatiile masinii, pagubele fiind de aproximativ 6.000 de euro. In acest caz s-a deschis dosar penal, care a ajuns pe masa procurorilor. Taximetristul a fost chemat la o comanda in Bucuresti, la o adresa din sectorul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. Nominalizarea vine dupa un scandal urias în PSD. CINE ESTE MIHAI…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Dupa ce s-a declarat suparat pe Carmen Dan, actualul Ministru de Interne și a declarat ca așteapta demisia sa, premierul Mihai Tudose a inceput sa faca lista cu posibili inlocuitori pentru acest portofoliu extrem de important in aceasta...

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Așadar, conform sursei citate, Eugen Stan a lucrat ca jandarm. A pazit una dintre cele doua intrari ale Parchetului General. Din jandarm, prin aprobarea ministrului de Interne, in 2010 a devenit polițist, intr-un an in care mulți nu-și gaseau loc de munca, a spus Radu Tudor, miercuri seara. De…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Egiptul a impus prima data actuala stare de urgenta in aprilie, anul trecut, dupa atacurile comise impotriva a doua biserici soldate cu cel putin 45 de morti. Starea de urgenta a fost prelungita in iulie si din nou in octombrie, anul trecut.Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, care…

- Atentat TERORIST de UTLIMA ORA. Noua morti si numerosi raniti. ISIS revendica atacul Statul Islamic revendica atacul asupra unei biserici copte, soldat cu noua morti . Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei…

- Cel puțin 40 de oameni au fost uciși intr-un atentat sinucigaș produs joi in Kabul, Afganistan. Agenția de știri Amaq, afiliata ISIS, a declarat ca grupul terorist Stat Islamic a comis atacul. UPDATE 16.30: ISIS a revendicat atentatul sinucigaș cu bomba comis intr-un centru cultural Shia din capitala…

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- Ministerul de Interne a informat ulterior ca dupa sinuciderea cu bomba au urmat inca doua explozii.In ultimele luni, organizatia terorista Stat Islamic a marit numarul atentatelor din regiune, indreptate impotriva siitilor. Nimeni nu a revendicat inca atacul, iar insurgentii talibani au…