Explozia s-a produs la ora 2:55 (18:55 GMT marti) la Dongxing Chemical Co Ltd in orasul Ulanqab, a anuntat agentia de presa Xinhua citand autoritatile orasului.

Compania este o filiala a Inner Mongolia Yidong Group Corp Ltd.

Exploziile in fabrici din China sunt frecvente, adesea produse pe fondul nerespectarii normelor de siguranta.

In martie, o explozie la un combinat chimic in provincia Jiangsu, in apropiere de Shanghai, a ucis 78 de persoane si alte 640 au fost spitalizate.

La sfarsitul aceleiasi luni, sapte persoane au murit si cinci au fost ranite intr-o explozie…