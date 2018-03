Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr-o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint-Sulpice, in Tarn (sud-vest), potrivit La Depeche, citata de Le Figaro, transmite News.ro.Gravitatea ranilor era necunoscuta.

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint Sulpice, in Tarn sud vest , potrivit La Deacute;pecirc;che, citata de Le Figaro.Explozia a avut loc intr o cuva de solventi, din motive necunoscute in aceasta faza, scrie Digi 24.Societatea Brenntag,…

- O femeie in varsta de 24 de ani a suferit arsuri grave, pe fața, maini și picioare, in urma unei explozii care a fost urmata de incendiu, aseara, in apartamentul in care locuia cu chirie. Deflagratia a avut loc la parterul unui bloc de pe strada Minerilor. „Explozia a avut loc la parterul…

- Florin Chisim, purtatorul de cuvant al ISU Gorj, a precizat ca explozia a avut loc intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Minerilor din Targu-Jiu. O femeie care locuia cu chirie in imobil a fost ranita, fiind transportata la spital cu arsuri grave. "Explozia a avut loc…

- Complexul Energetic Hunedoara nu poate atrage fonduri europene prin noua platforma pusa la dispoziția zonelor care se decarbonifica, insa poate participa la consultarile care vor avea loc. Specialiștii de la INSEMEX și Universitatea Petroșani iși pot oferi expertiza și experiența in privința intocmirii…

- Din cauza timpului nefavorabil de astazi, zeci de elevi nu au putut ajunge la scoala, informeaza Noi.md. Mai exact, trei rute scolare au fost suspendate, iar 107 elevi nu au putut ajunge la ore. Este vorba despre rutele scolare din raionul Calarasi, s. Schinoasa - s. Tibirica, din raionul Orhei, s.…

- Traficul autovehiculelor pe trei sectoare de drumuri nationale si opt tronsoane de drumuri judetene este inchis joi dimineata din cauza ninsorii si a viscolului, potrivit autoritatilor. Prefectura judetului Tulcea a anuntat pe pagina institutiei de pe o retea de socializare ca pe DN 22A, intre localitatile…

- ALERTA MAXIMA in Anglia. Explozie puternica la Leicester. Cel putin un magazin a fost distrus, imagini dramatice>FOTO O puternica explozie, urmata de un incendiu, a avut loc duminica seara, intr-un magazin din Leicester. Politia le recomanda locuitorilor sa stea departe de aceasta zona. Explozia a avut…

- O explozie puternica a avut loc in orașul britanic Leicester. Mai multe echipaje intervin la fața locului, poliția anunțand ca este vorba despre „un incident major”, relateaza Daily Mirror. Explozia a avut loc la un magazin din orașul britanic, iar o cladire a fost complet distrusa in urma deflagrației.…

- O mamica din Oradea a avut mari emotii joi seara, cand, dupa o vizita cu cei trei copii ai ei la Gradina Zoologica, si-a dat seama ca a fost inchisa in complex de angajatii care au plecat...

- O scoala unica de practici corporale si educatie artistica pentru copii va fi deschisa pe 19 martie de Centrului National al Dansului Bucuresti, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, prima REACTIE la cererea de revocare a lui Kovesi: 'Nu depinde ce cred eu...' Prima editie a…

- Marți, primarul Timișoarei a facut din nou o trecere in revista a situației dezastruoase de la Societatea de Transport Public Timișoara, despre care spune ca a reușit sa o salveze de la faliment. Robu s-a plans de halul in care circula mijloacele de transport in comun, dar este mulțumit de…

- Un elev din Arad a fost amendat de jandarmi dupa ce a intrat intr-o scoala, avand asupra sa un pistol de tip airsoft din plastic, cu bile, dar care a creat panica printre copii. Adolescentul a fost amendat cu 500 de lei. Conform unui comunicat de presa remis de Jandarmeria Arad, un elev a patruns,…

- O explozie a avut loc, joi dimineata, la un restaurant situat la parterul unui bloc de pe Bulevardul Sincai din Capitala, fiind urmata de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nicio persoana nu a fost ranita intrucat apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite.

- O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un restaurant aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost distruse in totalitate.Din fericire, nu exista persoane ranite.

- Explozie puternica urmata de incendiu, pe bulevardul Tineretului din Capitala, joi dimineța. Pompierii au intervenit de urgența. Din fericire nimeni nu a fost ranit. „Explozie urmata de incendiu la un spatiu de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc, bulevardul Sincai. Suprafața afectata este…

- NERVI… Tot mai multi soferi din Vaslui au reclamat la primarie si Prefectura, in acest an, faptul ca masinile de “Scoala”, in care sunt elevi si instructori, circula dimineata la orele de varf, producand ambuteiaje in trafic. Situatia a devenit alarmanta, pentru ca nu este dimineata in care masini in…

- Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva intervin la o exlozie, neurmata de incendiu, produsa intr-un apartament de pe strada Calea Zarandului. Echipajele, deplasate de urgența la locul producerii, au gasit in apartament o femeie in varsta de 86 de ani ce prezența arsuri la nivelul mainilor…

- Parisul vede cea mai abundenta zapada, dupa cea din anul 1987. Vremea rea le-au dat mari batai de cap parizienilor, dar si turistilor. O mare parte din nordul Franței, s-a trezit cu o patura alba de zapada in dimineata zilei de azi, 7 februarie.

- Puteți alerga sau dona pentru ca micuți cu autism din Timișoara și familiile acestora sa beneficieze gratuit de activitați dedicate lor la Școala de Vara a asociației „Invațam cu pictograme” Timișoara. Asociația participa la „Timotion: Timișoara se mișca 2018!”

- Stresul la copii apare și din cauza numarului prea mare de teme. Un volum foarte mare de teme, de sarcini la o varsta timpurie poate debalansa echilibrul fragil al copilului și astfel apare mini-depresia. Consecința stresului la copil este blocajul, situație in care nu mai poate ține pasul cu ceilalți,…

- Ioan Deaconu, un tanar de 19 ani care provine dintr-o familie cu 9 copii, a fost primul admis in aceasta iarna la Scoala de Agenti de Politie de la Campina, cu 93 de puncte din 100. Au fost 3.850 de candidati pentru 1.200 de locuri.

- O puternica explozie a avut loc in aceasta dimineața la o locuința din comuna Hanțești. O femeie in varsta de 33 de ani care se afla in casa a suferit arsuri de gradul I și II, find transportata la spital. Explozia s-a produs in urma acumularilor de gaze provenite de la o butelie. Deflagrația nu […]

- Un incendiu a izbucnit luni la scoala primara din localitatea Magherești in judetul Gorj. 17 copii care se aflau la cursuri in momentul declanșarii deflagrației și au fost evacuați de urgența, relateaza News.ro. Pompierii lucreaza pentru lichidarea focului cu mai multe...

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- O explozie puternica a avut loc, sambata, in capitala Afganistanului, Kabul, intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters.

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- Mai multi copii de la scoala generala din localitatea prahoveana Salciile ar putea fi intoxicati cu monoxid de carbon, echipajele medicale aflandu-se la fata locului pentru evaluarea acestora. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, 19 copii cu varste de 10 si…

- Mai mulți elevi de la școala din satul Pereni, raionul Rezina, și un profesor au fost internați la spital - unii dintre ei, in stare extrem de grava, au fost plasați in secția de terapie intensiva

- Imagini halucinante au fost filmate cu telefonul mobil intr-o sala de clasa a colegiului Mihai Viteazul Ineu. Mai multi elevi au ramas singuri in clasa si, ca sa se distreze, au dat foc unei petarde amplasate chiar sub catedra. Mobilierul a fost practic distrus, spre amuzamentul copiilor,…

- Violenta furtuna "Friederike" s-a soldat cu noua morti in Europa de Nord dintre care sase in Germania, unde traficul feroviar a fost in intregime intrerupt joi, relateaza AFP. Operatorul feroviar Deutsche Bahn "suspenda tot traficul pe liniile mari", a declarat unul dintre purtatorii sai…

- Explozie puternica in orașul suedez Malmo. O bomba artizanala a fost detonata in fața unei secții de poliție.Fațada cladirii și cateva automobile au suferit stricaciuni, insa, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Patru copii din localitatea bistriteana Nepos, care se indreptau spre scoala marti dimineata, au fost implicati intr un accident rutier, dupa ce o masina a derapat pe carosabilul umed, informeaza Agerpres.ro. Potrivit datelor comunicate Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Patru copii din localitatea bistriteana Nepos, care se îndreptau spre scoala marti dimineata, au fost implicati într-un accident rutier, dupa ce o masina a derapat pe carosabilul umed.

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- A fost stare de alerta maxima in județul Gorj, unde un incendiu devastator a izbucnit la sediul Transgaz, din comuna Hurezani. O conducta s-a spart, iar martorii spun ca ar fi avut loc și o explozie puternica. La fața locului au intervenit zeci de salvatori, informeaza b1.

- In Romania, pachetul cu mancare pentru scoala inseamna pentru multi copii un sendvis, adica mezeluri sau branza topita, intre doua felii de paine alba. O varianta comoda pentru parinti, dar deloc sanatoasa.

- Traficul rutier pe o autostrada din nord-vestul Franței va fi blocat timp de doua luni pentru a permite inmulțirea unor specii de broaste.Drumul, care trece printr-o zona naturala protejata, va fi inchis intre15 ianuarie si 15 martie.

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem în zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pâna la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea…

- Doua persoane au fost ranite, duminica, in urma unei explozii produse la metroul din Stockholm. Deocamdata nu se știe daca este vorba de un act terorist, scrie the Independent. Explozia a avut loc in jurul orei locale 11:00, intr-o statie de metrou din suburbia Huddinge, in partea de sud a orasului…

- O explozie a avut loc in capitala Suediei, Stockholm. Incidentul s-a petrecut langa o statie de metrou, doua persoane fiind ranite. Explozia a avut loc in jurul orei locale 11:00, intr-o statie de metrou din suburbia Huddinge, aflata in partea de sud a orasului Stockholm.

- Deși ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat inca din mai 2014, iata ca anul acesta se implinesc patru ani de șantier, iar cladirea tot nu e gata. Au fost probleme mari cu firma constructoare, care a intrat in insolvența, dar și cu proiectul, iar lucrarile au fost preluate de alta societate.…

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta. Victima era impreuna cu un tinar de 19 ani, care a fost transportat in stare grava la spitalul raional. Poliția a fost alertata de un satean. La fața locului…

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta. Victima era impreuna cu un tanar de 19 ani, care a fost transportat in stare grava la spitalul raional.

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- Explozia a zguduit complexul care alimenteaza terminalul Es Sider din Libia si care reprezinta sursa principala de petrol a tarii. Explozia s-a produs in apropiere de conducta Marada care apartine companiei petroliere Waha, informeaza Reuters. Revenim cu amanunte

- In noiembrie, in cadrul aceluiasi proiect, saloanele sectiei de dializa ale spitalului au fost dotate si cu folii de protectie solara. Actiunea elevilor a avut loc la inceputul acestei saptamani, iar proiectul s-a intitulat „Fii salvatorul unui copil care face dializa. Ajuta-l sa zambeasca", coordonat…

- Mamica unui baiat, elev in clasa 0, din județul Arad, a ajuns la limita puterilor, dupa ce fiul ei a indurat umilinte greu de imaginat, la scoala. Atat din partea invatatoarei sale, cat si din partea colegilor, care il lovesc sistematic, fara sa se ia vreo masura.

- La data de 20.12.2017, polițiștii Serviciului pentru Actiuni Speciale au organizat pentru 200 de copii din cadrul Scolii “Pelaghia Rosu” din Marisel si Scolii Gimnaziale “Constantin Brancusi” din Cluj-Napoca, un eveniment sportiv in cadrul programului național “Scoala altfel”, constand intr-o competitie…