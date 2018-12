Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a cerut joi un raspuns 'rapid si ferm' al comunitatii internationale la 'actul de agresiune' comis de Rusia impotriva Ucrainei, pe 25 noiembrie in Stramtoarea Kerci, relateaza AFP, potrivit Agerpres.'Este al cincilea consiliu ministerial consecutiv…

- Extinderea NATO spre est si instalarea sistemelor antibalistice in tari europene au generat o criza de incredere in zona euro-atlantica, a afirmat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o reuniune a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE).

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) are joi si vineri o reuniune ministeriala la Milano, pe agenda careia conflictul dintre Rusia si Ucraina in Marea Azov va fi tema principala, informeaza miercuri agentia EFE. ''Solutionarea crizei dintre Rusia si Ucraina…

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat joi AFP ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli, informeaza Agerpres. Intr-un e-mail…

