Exigenţele preşedintelui american Donald Trump faţă de europeni "seamănă cu un ultimatum" 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.



In 12 ianuarie, presedintele american le-a cerut europenilor sa ajute la remedierea 'lacunelor teribile' ale acordului nuclear, atentionand ca in caz contrar SUA vor reimpune sanctiuni legate de programul nuclear iranian si se vor retrage de facto din acordul incheiat in 2015 la Viena, cu alte mari puteri (China, Rusia, Franta,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, a declarat joi ca acordul nuclear cu Iranul 'functioneaza', in contextul in care presedintele american Donald Trump urmeaza sa decida in curand daca va prelungi sau nu suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP si Reuters. …

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Ayatollahul Ali Khamenei nticipeaza ca presedintele Donald Trump va esua impotriva Iranului la fel ca "mai inteligentul" Ronald Regan "Regan era mai puternic si mai inteligent decat Trump, si era un actor mai bun in privinta lansarii de amenintari, si de asemenea a actionat impotriva noastra si…

- China va depasi Statele Unite pâna în anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, în contextul în care activitatile economice se intensifica în Asia, inclusiv în India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare în domeniile Economiei…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- UPDATE O explozie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export…

- Romania are a opta cea mai veche flota comerciala din Uniunea Europeana (UE), aproape 40% din aeronove avand o vechime de cel putin 20 de ani, potrivit datelor din 2015 publicate intr-un raport al Eurostat. In UE, peste jumatate din flota aeriana are o vechime de cel putin 20 de ani in…

- Cum se joaca in fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial de handbal feminin 2017. Vineri se incheie meciurile din grupe. Primele patru clasate din grupa A se incrucișeaza in optimi cu primele patru din grupa B, iar locurile 1-4 din grupa C se intalnesc cu cele din grupa D. In ceea ce ne privește,…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri a aparut, ieri, în mod oficial, în țara, pentru prima data dupa ce și-a dat bizara demisie, de la 4 noiembrie, în timp ce se afla la Riad, Arabia Saudita. Acesta a fost prezent la parada militara organizata cu ocazia Zilei Independenței…

- Aproximativ 4,64 milioane de turisti straini au vizitat in septembrie Grecia si au cheltuit 2,47 miliarde de euro, ambele cifre reprezentand un record, arata datele publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG), informeaza publicatia Greek Reporter. Comparativ cu septembrie 2016, numarul turistilor…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- Demisia șoc a lui Saad Hariri, anunțata la 4 noiembrie la Riad, a luat prin surprindere clasa politica din Liban unde opinia publica iși pune intrebari legate de libertatea de mișcare a prim-ministrului. Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a avertizat vineri "toate parțile, din interiorul…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- ''Am primit o scrisoare de la domnul (Mevlut) Cavusoglu (ministrul afacerilor externe turc, n.red.) prin care am fost informat ca Turcia dorește sa inceteze a mai fi un mare contributor. Va exista un dialog pe acest subiect'', a declarat Jagland. ''Turcia vrea sa redevina un contributor obișnuit…

- ''Am primit o scrisoare de la domnul Mevlut Cavusoglu (ministrul afacerilor externe turc, n.red.) prin care am fost informat ca Turcia dorește sa inceteze a mai fi un mare contributor. Va exista un dialog pe acest subiect'', a declarat Jagland.''Turcia vrea sa redevina un contributor obișnuit…

- Franta, Marea Britanie, SUA si Germania au cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa reinnoiasca mandatul anchetatorilor internationali cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria si au solicit...

- 'Am informații clare ca intenția este ca Statele Unite sa continue sa respecte acordul' nuclear, a spus Federica Mogherini pentru jurnaliști in cadrul unei conferințe de presa.Totodata, șefa diplomației europene a avertizat ca tensiunile actuale din Orientul Mijlociu, in special cele dintre…

- "Vladimir Putin a vorbit despre concluziile vizitei sale in Iran. In acest sens, cei doi lideri au subliniat necesitatea de a pune in aplicare a Planului Comun si Cuprinzator de Actiune pentru programul nuclear al Iranului. Ei au subliniat ca o revizuire unilaterala a acestui acord important ar…

- Așadar, romanii sunt mai degraba in favoarea unei relații cu SUA (71%), urmata de Germania (71%), Franța (69%), Marea Britanie (64%), China (44%), Rusia (40%). La intrebarea "ținand cont de alocarea a 2% din PIB pentru cheltuieli de aparare, care este aliatul catre care ar trebui sa…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Confruntate cu intoarcerea sau cu dorinta de intoarcere a propriilor cetateni plecati sa se alature gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Franta, Germania si Marea Britanie privilegiaza o abordare politieneasca sau judiciara, recunoscand totodata ca uneori actioneaza de la caz la caz, se arata…

- Confruntate cu intoarcerea sau cu dorința de intoarcere a propriilor cetațeni plecați sa se alature gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Franța, Germania și Marea Britanie privilegiaza o abordare polițieneasca sau judiciara, recunoscand totodata ca uneori acționeaza de la caz la caz, se arata…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa si nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internationale, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul nationale de televiziune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . ”Am construit, construim…

- Sunt luptatorii straini care, in ultimii ani, s-au inrolat in ISIS si care acum au revenit acasa: in Franta, Marea Britanie, Germania, Suedia si in alte state europene. Serviciile de securitate sunt in alerta. Acesti oameni ar putea pune la cale atacuri pe continent. 5.600 de teroristi, din 33 de state,…

- Pericolul terorist e mai mare ca oricand in Europa. Jihadisti ISIS au ajuns pe continent, dupa ce orasele controlate de gruparea Stat Islamic in Siria si in Irak au fost recucerite. Sunt luptatorii straini care, in ultimii ani, s-au inrolat in ISIS si care acum au revenit acasa: in Franta, Marea Britanie,…