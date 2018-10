Exerciţiul "Seism 2018", declanşat ieri dimineaţă, în plină desfășurare Exercitiul "Seism 2018", declansat ieri dimineata, in plina desfașurare Foto: Arhiva/ IGSU. Exercitiul "Seism 2018", declansat ieri dimineata, este în plina desfasurare. Potrivit scenariului exercitiului, în România s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care a afectat cel mai mult Bucurestiul. În exercitiu sunt angrenate mijloace si forte de interventie pentru situatii de urgenta din majoritatea judetelor. Sunt implicate si forte ale Ministerului Apararii Nationale, cu o mie de militari si mijloace tehnice, rutiere si… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

