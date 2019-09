Excursii virtuale la fARAD 6 – Festivalul arădean de film documentar, ediția 2019 Festivalul de film documentar fARAD revine la inceputul lunii octombrie pentru a șasea ediție (2-6 octombrie) la Cinema Arta din Arad, cu o selecție de filme premiate in marile festivaluri internaționale, reunite sub tema Harta și Teritoriile. „Ediția fARAD din acest an propune o selecție provocatoare de documentare care, pornind de la tematica orașului, exploreaza cinematografic noțiunile de spațiu și teritoriu geografic”, noteaza Dimitris Kerkinos, directorul artistic al festivalului, potrivit unui comunicat Quartz Media Production. Cadru din ”Havana, de la inaltime” „Documentarele selectate… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

