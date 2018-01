Stiri pe aceeasi tema

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins-o pe data de 12 decembrie pe Alina Ciuc sub rotile trenului, in statia Dristor. Criminala de la metrou a fost arestata pentru omor si tentativa de omor.

- Femeia care a locuit cu Magdalena Șerban, criminala de la metrou a povestit lucruri esențiale despre cea care a comis oribila crima. Se pare ca aceasta avea probleme despre care nimeni nu știa.La cateva zile de la tragedia de la metrou, in care o tanara de 25 de ani și-a pierdut viața, ies…

- La aproape o saptamana de cand a impins-o pe Alina Ciucu pe sinele mortii s-a aflat cum si-a premeditat Magdalena Serban oribila crima pas cu pas. Potrivit specialistilor, asasina de la metrou si-a calculat fiecare gest dupa ce a ucis-o oe tanara de 25 de ani in statia de metrou Dristor 1. Mai mult,…

- Asasinatul comis de Magdalena Serban in statia de metrou Dristor 1 a starnit revolta si in randul vedetelor din Romania. Printre cele care au reactionat se numara si Serban Huidu. Mesajul distribuit de el insa i-a adus un val de critici acide din partea internautilor, carora realizatorul TV le-a raspuns…

- Șerban Huidu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook in care critica televiziunile din Romania care au difuzat imagini cu crima care a avut loc la metrou. Dupa ce a prezentatorul de televiziune a postat un mesaj prin care iși arata revolta pentru difuzarea imaginilor cu crima care a avut loc…

- Crima odioasa de la Dristor 1 a fost prevestita inca de acum trei saptamani! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat povestea care-ti da fiori reci pe sira spinarii. O celebra clarvazatoare a presimtit tragedia si a avertizat public in legatura cu ce avea sa se intample, insa nimeni nu a luat-o…

- Un nou incident a fost semnalat la metrou astazi si s-a finalizat cu o plangere la Politie. Acesta vine in contextul socului general declansat dupa crima din statia Dristor 1. O femeie a reclamat ca a fost amenintata de o necunoscuta care i-ar fi spus ca nu va scapa de ea. Suspecta a fost identificata…

- Dupa ce „criminala de la metrou” a sfarsit viata Alinei Ciucu, fata de 25 de ani, oamenii care circula cu acest transport in comun au luat la cunostinta cele intamplate. O fotografie surprinsa de un pasager a facut valva printre oameni. Dupa ce oribila crima de la Dristor 1 a avut loc, unde Alina Ciucu,…

- Crima de la metrou a ingrozit toata Romania, dupa ce a impins-o pe Alina Ciucu, tanara de 25 de ani din Dolj, in fata trenului. O martora a povestit pentru "Acces Direct" ce s-a intamplat cu o ora inainte ca Magdalena Serban sa recurga la aceste gesturi necugetate.

- Crima comisa de Magdalena Serban a ingrozit Romania, dar si oamenii din afara granitelor care au aflat despre tragedie. Azi, la aproape trei zile de la asasinatul Alinei Ciucu, marturisirile facute de vecinii criminalei au scos la iveala o ipoteza trista: unul dintre vecini stia ca aceasta avea copii…

- Primele cuvinte ale criminalei de la metrou, dupa ce a savarsit fapta socanta, au fost reproduse de avocata sa. Magdalena Serban a spus ca regreta ce a facut si ca prefera sa fie moarta.

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a avut o reacție foarte categorica fața de crima oribila de la metrou care a avut loc la inceputul acestei saptamani. Crima de la metroul bucureștean, din urma cu cțateva zile a șocat pe toata lumea . Magdalena Șerban, o femeie in varsta de 36 de ani, a ucis-o…

- O veste socanta a zguduit,A marti seara, Romania! O tanara a decedat, dupa ce a fost impinsa de o alta femeie in fata metroului! Criminala a fost capturata de politisti cateva ore mai tarziu. A fost retinuta si dusa la audieri, iar, mai apoi, a fost arestata pentru 30 de zile.A CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Tanara ucisa cu bestialitate la metroul din Capitala era membra a Partidului Miscarea Populara. Colegii de partid sunt socati de tragicul eveniment si spun despre fata ca isi dorea o cariera in politica pentru care se pregatea de la o varsta frageda. Lucian Iliescu, consilier general al Primariei…

- Mircea Badea a spus ca un astfel de sistem ar fi bun și, daca nu s-ar mai da gratuitați unora și altora, am putea avea și noi parte de așa ceva pentru a ne apara. "Din punctul meu de vedere, sa se faca acel sistem (n.r. - de blocare la metrou). Oricum, la cați bani se cheltuie aiurea in Romania...…

- Politia Capitalei face declaratii oficiale in legatura cu crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Recent, a fost facuta publica inregistrarea video in care Magdalena Serban o impinge pe Alina Ciucu pe sinele de metrou, la satia Dristor 1. Femeia se afla in arestul Politiei Capitale de miercuri.…

- Detalii șocante in cazul Magdalenei Șerban. Cu puțin timp inainte de a-i lua viața Alinei Ciucu la stația de metrou Dristor 1, femeia a fost surprinsa de camerele de supraveghere ale unui magazin in timp ce fura un energizant.

- Serban Magdalena a ucis cu sange rece o tanara de 25 de ani. Crima a avut loc in statia de metrou Dristor1. Din pacate insa, conform spuselor matusii fetei, familia nu are bani sa o inmormanteze pe fata aruncata pe sinele metroului. Matusa fetei ucise la metrou sustine ca Alina isi ajuta mama cu bani,…

- Marti seara, Bucurestiul a fost ingrozit de o crima cumplita! Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a impins o tanara de 25 de ani pe sinele de la metroul din statia Dristor, cu o brutalitate de neimaginat! Conform specialistilor, femeia si-ar fi premeditat crima, fiind constienta ca este imposibil…

- O colega a Alinei Ciucu, tanara ucisa dupa ce a fost aruncata pe sinele de metrou de Magdalena Serban, a facut marturisiri sfasietoare despre victima crimei infioratoare de la statia Dristor 1.

- Criminala de la metrou, Magdalena Șerban are o serie de postari pe facebook in care menționeaza aproape obsesiv numele fratelui ei, Lucian Șerban. El a oferit prima declarație presei, in care spune ca era pur și simplu terorizat de sora lui care avea probleme psihice. Ea a primit și tratament…

- Marturii socante despre tragedia de la metrou care a cutremurat Bucurestiul, dar si toata Romania. Ar fi putut fi evitata crima? Tanara care a scapat doar printr-o minune de furia Magdalenei Serban ar fi asteptat ore intregi pana sa poata spune unui politist ce s-a intamplat, conform observator.tv.Citește…

- Crima de marți seara din stația de metrou Dristor este infricoșatoare. Pur și simplu moartea te poate lovi oriunde, fara sa o provoci prin nimic, fara mari șanse de a te apara in fața ei.

- Alina Ciucu s-a luptat pana-n ultima secunda pentru viața ei. Nu era o sinucigașa, ci o luptatoare. Dar femeia cu mințile pierdute a lovit-o și a impiedicat-o sa-și salveze viața. Potrivit Adevarul, mama biologica a Alinei Ciucu era prea saraca pentru a avea grija de ea. A dat-o unor vecini…

- Magdalena Serban a impins-o cu putere pe Alina Ciucu pe șinele de tren. Tanara in varsta de 25 de ani nu a mai avut cum sa se apere, fiind luata prin surprindere. Dar ar fi avut o șansa daca oamenii care se aflau pe peron i-ar fi bagat in seama strigatele disperate. Mihai Untaru, comisar-șef…

- Metrorex colaboreaza cu autoritațile in ancheta deschisa in cazul crimei de la metrou. Potrivit companiei, au fost intensificate acțiunile organizate impreuna cu forțele de ordine. Compania Metrorex a facut noi precizari in legatura cu crima de la stația de metrou Dristor. Compania a precizat ca a fost…

- Durere fara margini pentru familia Alinei Ciucu, tanara de 25 de ani ucisa marti seara, in statia de metrou Dristor. Ea era originara din localitatea doljeana Ostroveni si ajunsese in adolescenta la Bucuresti si traia impreuna cu prietenul ei, alaturi de care visa sa se realizeze. S-a mutat din casa…

- Unul dintre cele mai morbide cazuri care a socat intreaga tara, si anume cel al criminalei de la metroul Dristor, vine cu noi informatii despre afectiunile pe care le are Magdalena Serban. Chiar daca are 36 de ani, femeia are a suferit foarte mult de-a lungul timpului, a fost abuzata si chiar si violata.

- Crima de la metrou de marți seara a reușit sa ingrozeasca o țara intreaga și nu doar persoanele care circula frecvent cu mijloacele de transport in comun. O tanara de 25 de ani a murit dupa ce o femeie de 36 de ani a impins-o in fața metroului. Atacatoarea, Magdalena Șerban, care intre timp a fost reținuta…

- Unul dintre politistii care s-au ocupat de caz a povestit cum au reusit sa o prinda pe femeie. " Am fost contactat telefonic de catre ofiterul care se afla la grupa operativa ca in statia de metrou Dristor o persoana s-ar fi aruncat in fata metroului. M-am deplasat la fata locului, am solicitat…

- Alexandru Popescu, tatal tinerei in varsta de 25 de ani, ucisa in statia de metrou Dristor 1, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca agresoare nu are ce sa caute in libertate. ”Institutiile statului sa o tina legata”, a spus barbatul.

- Anchetatorii au refacut firul evenimentelor de seara trecuta, cand o tanara de aproximativ 25 de ani a fost impinsa in fata metroului. Suspecta, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta, dar a refuzat sa-si motiveze gestul. Totul a fost surprins de camerele de luat vederi din statia de metrou Dristor…

- Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, si-a pierdut viata marti seara, dupa ce a fost impinsa in fata metroului, la Dristor, in Capitala.Conform informatiilor, se pare ca ea n-a avut nicio sansa de supravietuire, intrucat a fost impinsa chiar in momentul in care trenul a ajuns in statie. Mai…

- Crima de la metrou, de la statia Dristor 1, a socat intreaga Romanie. Surse din cadrul anchetei au dezvaluit pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , ca atat victima, cat si criminala sunt din Craiova, insa cele doua nu se cunosteau, acest lucru fiind numai coincidenta. ( CITESTE SI: Criminala…

- Femeie suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor 1 a fost prinsa de politisti. Miercuri dimineata, procurorii au decis sa o retina pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Magdalena Serban a va fi expertizata psihiatric pentru a…

- Șerban Magdalena, femeia banuita ca ar fi impins marti seara o tanara pe linia de metrou in statia Dristor I a fost retinuta pentru 24 de ore, printr-o ordonanta a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- Femeia acuzata ca a ucis o tanara la statia de metrou Dristor 1 se numeste Magdalena Serban. In timpul audierilor de la Politia Capitalei ea s-a recunoscut in imaginile de pe camerele de supraveghere de la metrou.Criminala este din judetul Dolj si are 36 de ani. Ea era nascuta in localitatea…

- Apar detalii șocante in cazul crimei de la metrou, care a ingrozit Romania. O tanara de 25 de ani, insarcinata in cateva luni, a fost impinsa marți seara pe linia de metrou, stația Dristor 1, de o femeie in varsta de 36 de ani care, se pare, nu este la prima tentativa.Strigatele de ajutor…

- Criminala este din judetul Dolj, si are 36 de ani. Ea era nascuta in localitatea Ostroveni, dar locuia de mai multi ani in Bucuresti, la Censtrul Social Sf. Ioan, din sectorul 3 al Capitalei. Citeste si Crima la metrou. O tanara de 25 de ani a murit dupa ce a fost impinsa de o femeie pe sine.…

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…

- Pentru a prețui valoarea sportivilor, Asigurarea de accidente a sportivilor este este din ce in ce mai necesara in caz de accidentare a sportivului pe teren sau la antrenament. “Evenimentul pe care il organizeaza colegii de la XPRIMM este bine venit, pentru ca legatura dintre partea comerciala și sport…

- Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Gorj a admis joi rechizitoriul ce i-a fost inaintat de procurori in cazul dosarului ce il vizeaza pe Ion Jianu, individul care in vara și-a ucis cu bestialitate iubi...

- Confederațiile sindicale din Romania vor sesiza miercuri Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, conform unei informari de presa a Blocului Național Sindical (BNS). "Miercuri, 15.11.2017,…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a publicat imaginile cu Meme Stoica, „ginerele” sau si Memelusa, intr-o incaierare de zile mari, patronul de la FCSB a avut o reactie dura. Gigi Becali e de parere ca Meme nu are nicio vina, ci iubitul Memelusei, despre care acesta a marturisit ca este…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre dubla crima din Dambovita. Unul dintre cei doi barbati gasiti impuscati pe camp era Gheorghe Ifrim, membru UNPR - organizatia Razvad. Barbatul era pe camp alaturi de un angajat pentru a strange varza.