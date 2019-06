Stiri pe aceeasi tema

- Lina Monica Craciun va ramane dupa gratii pentru urmatorii 23 de ani, dupa ce apelul formulat de aceasta la Curtea de Apel Cluj a fost respins de magistrații care au judecat cauza. Femeia a fost acuzata de procurori ca și-a omorat trei bebeluși dupa ce i-a nascut. In procesul derulat pe fond la Tribunalul…

- Dosarul Cornelia Baciu, bistrițeanca acuzata de constituire de grup infractional organizat, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, a ajuns la Curtea de Apel Cluj, dupa ce sentința pronunțata de Tribunalul Bistrița-Nasaud a fost atacata in apel, atat de inculpata și de fiul…

- Punct final in dosarul in care a fost judecat fostul agent BGS Florin Peter, care s-a aflat pe masa judecatorilor Curții de Apel Cluj, dupa ce atat inculpatul, dar și procurorii, precum și firma angajatoare au atacat in apel sentința pronunțata de Tribunalul Bistrița-Nasaud. Judecatorii clujeni au fost…

- Procesul lui Florin Peter, agentul de paza care a fost trimis in judecata sub acuzația de omor, dupa ce in aprilie 2015 l-a lovit crunt pe Gheorghe Bologh, acesta decedand la cateva ore distanța din cauza unei hemoragii abdominale cauzata de o ruptura de mezenter, este pe ultima suta de metri la Curtea…

- O eroare regretabila s-a strecurat in decizia Curtii de Apel Cluj in cazul procesului dintre Uber si taximetristii clujeni: instanta a comunicat initial ca hotararea este definitiva, fapt care i-a facut pe avocatii taximetristilor sa-si declare victoria finala, iar presa a preluat astfel stirea. Peste…

- UBER nu mai poate functiona in Cluj-Napoca incepand din 25 aprilie 2019, conform unei decizii a Curtii de Apel Cluj, in dosarul deschis de Asociația Taximetristilor Cluj. Procesul a fost intentat in urma cu doi ani, de companiile de taxi, nemultumite de serviciul de ride-sharing. Instanta de fond daduse…

- Florin Buliga, barbatul care și-a ucis copii și soția, s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel Brasov, unde a avut loc primul termen in apelul formulat de el dupa ce a atacat sentinta de inchisoare pe viata data de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. In sala de judecata, unde au fost prezenți…

