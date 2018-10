Ilie Balaci s-a stins din viața duminica dimineața, in urma unui atac cerebral. ”Minunea blonda” a Științei Maxima venise la Craiova pentru a urmari, pe viu, meciul dintre Universitatea, echipa unde a facut istorie, și FCSB. Nu l-a mai apucat. Avea 62 de ani. Ladislau Boloni, colegul de camera al lui Balaci la ehipa naționala, […] The post EXCLUSIV. Boloni, colegul de camera al lui Balaci la naționala, e devastat: ”Vai, Doamne…” appeared first on Cancan.ro .