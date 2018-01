Stiri pe aceeasi tema

- Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York" din L.A. In prezent, Kira traiește visul american. Recent, ea a fost premiata in Los Angeles, pentru filmul de scurt metraj pe care l-a realizat, "Fragile" și a primit vești cat se…

- Pentru fostul mijlocas al nationalei, George Florescu, ultimii ani au fost ai marilor schimbari in viata. A adoptat stilul vegan, renuntand total la produsele din carne, s-a intors in Liga a 3-a sa ajute ”U” Cluj, refuzand oferte din strainatate sau Liga 1 si spune ca acum are mai mult timp si pentru…

- Viața bate filmul! Se intampla și la case mai mari! Simon Bramhall, in varsta de 53 de ani, lucra la spitalul Regina Elisabeta din orasul Birmingham, cand a comis infractiunile, in februarie si august 2013. Intr-o declaratie pentru BBC, dupa suspendarea sa din functie, medicul a recunoscut ca a facut…

- Progresele tehnologice au permis cercetatorilor sa masoare cantitatea unei forme rare de molecula de azot din atmosfera noastra, ajungand la concluzia ca nu este atat de rara pe cat se astepta.

- Autor: Stelian ȚURLEA O carte de colorat, motivaționala, destinata adulților. De ce? Editorii au un argument: ”Viata este plina de probleme. In orice moment ne confruntam cu termene-limita si cu obligatii, avem intalniri si conversam tot timpul in lumea virtuala. Asa se ridica muntele nesanatos de…

- Sub acest titlu s-a incheiat ultimul proiect din anul aniversar al Asociației Umanitare FAM, creata in 1992, la inițiativa inimosului francez Christian Vivicorsi, la care s-a alaturat in 1996 și președintele Francois Prum al asociației Cooperation Humanitaire din Luxemburg.Proiectul a fost posibil ...

- Studentul din Iasi care in urma cu doi ani si-a ucis colegul de camera cu 20 de lovituri de cutit, apoi a ranit grav un altul, dupa care a incendiat incaperea, a fost condamnat la inchisoare pe viata, sentinta nefiind definitiva.

- Andreea Berecleanu este absolut socata de crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Strista nu intelege de ce nimeni nu a ajutat-o pe Alina Ciucu, tanara pe care Magdalena Serban a impins-o pe sinele de mtrou, desi au vazut-o ca a incercat cu disperare sa se urce inapoi pe peron. Berecleanu crede…

- A luat un suflet nevinovat care i-a picat in cale. Mecanicul metroului face dezvaluiri șocante despre cele intamplate! Magdalena Șerban, criminala de la metrou s-a luptat, ani la randul, cu o boala de care familia a incercat sa o vindece.

- K2-18b, o planeta mai putin cunoscuta aflata dincolo de Sistemul Solar, isi orbiteaza steaua gazda in zona habitabila si se gaseste la 111 de ani lumina distanta fata de noi. Recent, un studiu a scos la iveala ca aceasta are un vecin,...

- Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este pustie și ca Moșul nu are de unde sa știe daca a fost obraznic sau cuminte

- Când a venit în Statele Unite din Republica Dominicana nici prin cap nu i-a trecut ca viața sa va ajunge astfel. Samantha Sepulveda a reușit sa primeasca o bursa la universitate și a obținut o diploma în management, apoi a facut un master în finanțe. Dar visul sau era…

- Apple Watch deja a salvat vieti, pentru ca are senzor de analiza a pulsului si diverse aplicatii care sa ajute zona de interventie medicala, dar ceea ce ar fi cu adevarat util e sa poti conecta la ceas mai multi senzori aprobati medical. Recent, FDA (agentia nord-americana care aproba medicamente si…

- Dupa ce marea actrita, Stela Popescu, a murit, toti romanii simt o durere coplesitoare! Recent, Dan Negru a incercat sa o sune pe regretata artista, iar ce a urmat este de-a dreptul infiorator. Multi dintre romani nu pot accepta faptul ca Stela Popescu nu mai este in viata si recurg la vechile obiceiuri…

- Liviu Varciu a vorbit cu lacrimi in ochi despre ceea ce regreta cel mai mult in viata. In cadrul unui interviu emotionant, prezentatorul TV a facut cateva marturisiri despre ziua in care a venit pe lume fiica lui cu Anda Calin, dar si despre fata sa cea mare. Mai mult, artistul a spus si ce promisiune…

- „Sunt… inginer de lemne”, se prezinta Traian Preda, in timp ce zambeste si trece lin mana peste textura calda a fibrelor. Lucreaza de o viata cu acest material natural: de 35 de ani de cand a iesit de pe poarta facultatii. Precum lemnul, specialistul s-a slefuit, si-a sporit valoarea. A invatat…

- "Am ajuns la maturitatea la care pot spune: vreau pe cineva care macar sa ma minta frumos. Fetele nu mai stiu nici sa minta frumos. Este o generatie de loosere. Generatia 27-28, sunt toate niste…. Nu vreau sa fiu rau. Au niste exemple proaste in viata. Umbla dupa barbati cu bani. Barbatii au ajuns…

- Mariana Moculescu a fosr reținuta de poliție in Italia, dupa ce i-a luat mașina lui Cristi Marin, fostul ei iubit. In urma cu ceva timp, un scandal monstru a inceput intre cei doiși pare ca este de parte de a fi incheiat. Mariana a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le explica prietenilor…

- Ronald Gavril, cel mai titrat boxer profesionist roman al momentului, locuiește de cinci ani in Las Vegas, loc unde – in ciuda reputației de oraș al petrecerilor eterne – și-a gasit liniștea de care are nevoie. Asta pentru ca viața sa de sportiv este mai importanta decat distracția și larma de pe celebru…

- Ce mananca Lili Sandu și de ce alimente nu se atinge niciodata, pentru a arata perfect. Adepta unui stil de viața sanatos, in urma cu ceva timp, vedeta a luat o decizie radicala, care i-a schimbat total viața. Lili Sandu se simte foarte bine in pielea ei, iar acest lucru se datoreaza stilului de viața…

- Angela Similea trece prin momente ingrozitoare. Fratele ei s-a stins din viata recent. Unul dintre cei doi frati ai ei a trecut in nefiinta, ceea ce i-a provocat o mare suferinta artistei. Angela Similea nu a vrut sa faca comentarii in legatura cu acest subiect, potrivit Spynews. Se pare ca, de cand…

- Catalin Botezatu nu iși dorește sa mai fie singur. Ajuns la varsta de 50 de ani, acesta ar vrea sa aiba o familie, insa și-a pierdut increderea in femei. „Am ajuns la maturitatea la care pot spune: vreau pe cineva care macar sa ma minta frumos. Fetele nu mai stiu nici sa minta frumos. Este o generatie…

- Socrul Celiei a murit, la șase ani dupa ce artista și-a pierdut și tatal. Barbatul s-a stins din viața in urma unor complicații renale aparute subit. Aceasta a plecat de urgența in Australia. Celia și socrul ei aveao o relație speciala, așa ca vestea a picat ca un trasnet in familia ei. Aceasta a marturisit…

- Feli Donose, momente grele dupa operația de micșorare a stomacului. Artista a vorbit in direct la tv, despre ce a insemnat pentru ea cea mai importanta decizie luata in urma cu ceva timp și cum a afectat-o intervenția chirurgicala. Feli Donose a luat cea mai importanta decizie, aceea ce a-și micșora…

- Recent, ducele de Cambridge a primit cea mai importanta lectie ca parinte. In timpul evenimentului Pride of Britain Awards, ce a avut loc saptamana aceasta, printul William a intalnit-o pe Suzie McCash, o copila de doar 5 ani, care si-a salvat mama sunand la numarul de urgenta 999, potrivit Mediafax.…

- Necazurile au tot inceput sa se țina scai de el, scrie vip24.ro. A fost parasit de soție, iar apoi parinții sai au murit. Deși viața a fost dura cu el, Neșu a reușit sa depașeasca acele momente. Recent, la Oradea, fostul jucator de fotbal a fost la un eveniment organizat de fundația sa pentru ajutorarea…

- O femeie obeza a pierdut mai bine de 60 de kilograme în decurs de doi ani dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala de micșorare a stomacului. Obișnuita sa manânce zi de zi la restaurentele de tip fast-food, Camila Quintela și-a schimbat radical viața, transmite digisport.ro …

- Cum s-a pozat Andreea Marin pe canapea, alaturi de doua ființe dragi din viața ei. Fanii vedetei au fost incantați și au felicitat-o imediat pe vedeta. Cei doi patrupezi ai Andreei Marin au cucerit internetul, dupa ce stapana lor i-a fotografiat intr-un moment de…relaxare. Cum s-a pozat Andreea Marin…

- Selena Gomez sufera de o boala cumplita - Lupus. Recent, artista a suferit o interventie chirurgicala, din cauza caruia a fost nevoita sa se retraga din muzica, pentru o perioada nedeterminata de timp. Selena a primit un rinichi nou de la cea mai buna prietena a ei, Francia Raisa.

- Orașul Honolulu din statul american Hawaii nu mai glumește cu pietonii obsedați de smartphone-ul lor. De astazi, consultarea telefonului mobil in timpul traversarii strazii va fi amendata cu pana la 35 de dolari.

- Adorata de milioane de fani, Marilyn Monroe a avut o viața tumultoasa. Diva, care a murit in august 1962, a fost casatorita de trei ori, dar a avut numeroase relații amoroase de-a lungul vieții, toate foarte controversate. Puțini sunt cei care știu insa ca cel de-al doilea soț al lui Marilyn, jucatorul…

- Se pare ca a rasarit soarele și in viața lui Mihaița Neșu, fostul fotbalist imobilizat intr-un scaun cu rotile. Dupa dezamagiri, multa durere, suferința și singuratate, in viața lui a aparut o femeie cu totul și cu totul deosebita. Maria, caci așa o cheama, ii este aproape lui Mihai in orice situație,…

- Un alt eveniment astrologic petrecut pe 23 octombrie va schimba viața zodiilor. Soarele a intrat in conjuncție cu Scorpionul, iar acest lucru inseamna inceperea unui nou ciclu in viața nativilor.

- Vorbeste fara remuscari despre viata ei, dar si despre despartirile peste care a trecut. Rita Muresan este o femeie puternica, dar oare a fost atat de puternica din totdeauna? I-au lasat urme, in suflet, despartirile de oamenii dragi din viata ei? Mai sincera ca niciodata, Rita Mureșan a recunoscut…

- Simona Halep -Caroline Garcia , la Turneul Campioanelor 2017 de la Singapore. Primul meci al romancei din Grupa Roșie se joaca luni, de la 14.30 (DigiSport). ACTUALIZARE 22 octombrie ora 12:00 – simplu/grupa alba: Pliskova – V. Williams 6-2, 6-2 ora 14:30 – simplu/grupa alba: Muguruza – Ostapenko…

- Tottenham a zdrobit Liverpool in derby-ul etapei a noua din Premier League, 4-1 pe Anfield, dupa o noua prestatie geniala a lui Harry Kane si inca un meci dezastruos al defensivei lui Jurgen Klopp. In fata a peste 80.000 de oameni, meciul a inceput cu o eroare a fundasului croat…

- O romanca in varsta de șapte ani a devenit vedeta in China, unde traiește alaturi de parinții ei. Siena Vușcan, care are numele de scena Xie Na, a participat la mai multe emisiuni de talente, fiind extrem de apreciata de telespectatori. Fiica unor profesori, Siena s-a nascut in Statele Unite, insa la…

- "Curtea observa ca persoana care are cu suspectul/inculpatul o relație asemanatoare acelora dintre soți — fara a fi oficializata — nu beneficiaza de dreptul de a refuza sa fie martor, cu toate ca, potrivit doctrinei, din punct de vedere moral, afectiv și al dreptului la intemeierea familiei, nu exista…

- Chiar daca au trecut aproape trei luni de la moartea Denisei Raducu, fanii ei sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde vorbesc des despre regretata artista. Recent, cineva a postat o poezie, creație proprie, pentru parinții artistei.

- Palatul Kensington a anunțat oficial cand ducele și ducesa de Cambridge vor deveni parinți pentru a treia oara. Kate va naște in luna aprilie, dupa cum a anunțat reprezentanții acesteia. Palatul Kensington a afirmat ca William și Kate sunt „incantați” sa confirme ca ducesa de Cambridge va naște cel…

- Cornel Galeș și blonda Vivi sunt impreuna. Soțul Ilenei Ciuculete și-a asumat public relația cu afacerista, schimbandu-și statusul pe contul de socializare in „In a Relationship”. Mai mult, Galeș și-a pus la poza de profil, o fotografie in care apare alaturi de afacerista care l-a cucerit definitiv.…