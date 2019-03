EXATLON ROMANIA 26 MARTIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE KANAL D. ituatie speciala in jocul de aventura de astazi. In cazul in care Faimosii vor castiga premiul, Andrei Botoaca nu va putea participa la excursie, drept pedeapsa pentru comportamentul pe care l-a avut in urma cu cateva zile.

Andrei Botoaca s-a enervat foarte tare in urma punctului pierdut si a stricat decorul. Aceasta a rupt trambulina si cu ea a rupt un cos de la final. Andrei Botoaca nu si-a mai putut stapani nervii dupa ce a pierdut al doilea punct, pe cel din urma in fata lui Cristian Dumitrache, in meciul pentru hotel.