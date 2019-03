Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 11 martie. Dupa ce Faimoșii au caștigat pentru a noua oara jocul pentru vila, iar Razboinicii nu au reușit sa paraseasca baraca, o noua confruntare plina de tensiuni va avea loc in noua ediție Exatlon Romania.

- Giani Kirița și Vladimir Draghia au parasit emisiunea „Exatlon”. Cei doi antrenori au fost anunțați de Cosmin Cernat, comentatorul show-ului, ca misiunea lor s-a incheiat. Giani Kirița și Vladimir Draghia și-au facut bagajele și au plecat spre casa incarcați de emoții: „Vreau sa le mulțumesc celor din…

- Exatlon Romania 26 februarie: Zi plina de tristete la Exatlon Romania! Faimosii si Razboinicii au primit o veste la care nu se asteptau. Antrenorii Vladimir Draghia și Giani Kirița au plecat din Republica Dominicana, ”stalpii” echipei Faimoșilor și, respectiv, Razboinicilor de la Exatlon luandu-și ”Adio”…

- Irina Postolea a trecut prin momente de panica, in ediția Exatlon, de duminica seara. Razboinica s-a prabuși pe traseu, in timul unui joc cu Faimoșii și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Razboinica Irina Postolea s-a lovit pe traseu, la tiroliana. Deși a reușit sa termine meciul, la finalul acestuia,…

- Giani Kirița s-a declarat din nou deranjat de atitudinea lui Mario Fresh. Antrenorul Razboinicilor nu l-a menajat nici in interviul de dinainte de jocul special de la Exatlon, in ediția de luni seara, 28 ianuarie. Cu toate acestea, Giani Kirița l-a laudat pe Andrei Boțoaca, cel de la care a pornit…

- EXATLON SEZONUL 3. O lupta crancena se va da luni seara in Republica Dominicana, romanii avand un singur țel: sa aduca victoria in fata maghiarilor! EXATLON SEZONUL 3. Faimoșii și Razboinicii iși vor uni forțele inca o data, pentru a-și lua revanșa in fața adversarei de temut, echipa Exatlon…

- Duminica seara, la “Exatlon” Romania, in cea de-a doua saptamana a concursului, Faimoșii și Razboinicii s-au confruntat pe traseele din Republica Dominicana pentru panoul cu bani. Inaintea fluierului de start, Cosmin Cernat a anunțat faptul ca Diana Pivniceru va parasi competiția, in urma accidentarii.…

- EXATLON SEZONUL 3. A inceput prima ediție a emisiunii Exatlon. Cosmin Cernat a facut doua anunțuri foarte importante. EXATLON SEZONUL 3. Prima surpriza anunțata de Cosmin Cernat este ca nu va fi eliminare in prima saptamana din noul sezon. Așadar, atat Faimoșii, cat și Razboinicii pot sta…