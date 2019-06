Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii clasei a VIII-a sustin, astazi, proba la Matematica, in cadrul examenului de Evaluare Nationala 2019. Iata ce subiecte au primit: Sursa: MEDIAFAX Elevii au susținut marți proba la limba și literatura romana. Primele rezultate vor fi afișate pe 25 iunie, pana in ora 12.00, zi in care pot…

- Peste 3.000 de absolventi ai claselor a VIII-a de la scolile din județul Buzau sunt asteptati joi, 20 iunie 2019, in salile de examen pentru a sustine proba la Matematica, in cadrul examenului de Evaluare Nationala. Proba incepe la ora 9,00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8,30. Timpul…

- Elevii clasei a VIII-a sustin, joi, cea de-a doua proba, la Matematica, din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2019. Urmatoarul examen prin care elevii clasei a VIII-a vor trece este cel de Limba și literatura materna, programat vineri, acesta fiind de altfel și ultimul din acesta sesiune, potrivit…

- Absolventii claselor a VIII-a au sustinut, astazi proba scrisa la Limba si literatura romana, in cadrul examenului de Evaluare Nationala 2019. Joi, 20 iunie 2019, se va desfasura proba la Matematica, iar vineri, 21 iunie, este programata proba la Limba si literatura materna. Primele rezultate…

- Absolventii clasei a VIII-a au sustinut, marti, proba scrisa la Limba si literatura romana, in cadrul examenului de Evaluare Nationala 2019. La subiectul I, elevii au lucrat pe un text de Horia Lovinescu, “Ultima cursa”. La subiectul al II-lea, elevii au avut de redactat o naratiune de 150 – 300 de…

- S-au inscris 154.956 absolvenți ai clasei a VIII-a Evaluarea Nationala din acest an incepe, marti, de la ora 9.00, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. S-au inscris 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Primele rezultate…

- Evaluare Naționala 2019 - Romana. Prima proba a Evaluarii Nationale 2018, pentru clasa a 8-a, cea la Limba si literatura romana, are loc marți, 18 iunie. Joi, 20 iunie, are loc Evaluarea Naționala 2019 la Matematica. Toate informațiile despre Evaluarea Naționala 2019, AICI Evaluarea Naționala 2019 la…

- Gata scoala! Elevii de clasa a opta intra in vacanța, inainte de Evaluare. Pentru elevii de clasa a VIII-a, azi este ultima zi de scoala din gimnaziu! Ei au primit o vacanta de o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, inainte de a intra in examenul de Evaluare Nationala.…