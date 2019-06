Europol a descoperit o cantitate impresionantă de medicamente contrafăcute: Produsele farmaceutice falsificate aveau pregătită reţeaua de distribuţie Europol a intreprins, cu sprijinul fortele de politie din 18 state europene, o ampla operatiune impotriva contrafacerilor, arestand peste 30 de suspecti si confiscand milioane de produse falsificate, a comunicat joi agentia europeana cu sediul la Haga, transmite dpa, potrivit agerpres.ro. In urma raidurilor intreprinse, au fost confiscate in jur de 4,7 milioane de produse contrafacute, printre care medicamente, telefoane, parfumuri si cosmetice. Citește și: Ion Țiriac arunca bomba! Acuzații grave la adresa BNR Totodata, au fost inchise 16.400 de conturi de social media si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

