- Jaguar Land Rover (JLR) s-a alaturat producatorilor de automobile care au oprit temporar productia în Regatul Unit, închizând luni, timp de cinci zile, fabricile din Marea Britanie, din cauza evenimentelor legate de Brexit, informeaza Reuters. JLR a fost nevoit sa reduca…

- Partidul Laburist din Marea Britanie a anuntat joi ca nu va sustine acordul propus de premierul Theresa May cu privire la Brexit daca sefa guvernului ii cere parlamentului sa supuna la vot doar 'elementul de divort', nu si declaratia cu privire la viitoarea relatie dintre Londra si Bruxelles, transmite…

- Intr-o declaratie acordata agentiei Reuters, dupa ce liderii europeni au cazut de acord cu premierul britanic Theresa May ca daca Brexit-ul nu va fi efectiv inaintea alegerilor europarlamentare (23-26 mai) Regatul Unit va trebui sa participe la acest scrutin, Manfred Weber a apreciat ca summitul…

- Marea Britanie trebuie sa participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai daca data retragerii sale din Uniunea Europeana va fi amanata pana dupa 1 iulie, a apreciat delegatul Austriei la negocierile cu privire la Brexit, intr-un interviu aparut sambata si preluat de Reuters. Se asteapta…

- „In consultarile mele inainte de (summitul UE), voi face apel la UE27 sa fie deschisa la o prelungire extinsa daca Marea Britanie considera necesar sa isi regandeasca strategia privind Brexit-ul si sa obtina consens asupra acesteia', a scris Tusk pe Twitter. Liderii din UE ar urma sa ia o…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca doreste ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord si prin urmare va vota in seara aceasta in parlament impotriva unui ''no-deal'' (Brexit fara acord), transmite agentia Reuters. Dupa ce marti au respins…

- CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Aceasta cedare a prim-ministrului de la Londra a calmat în mare parte spiritele încinse cu ocazia votului de miercuri asupra unei serii de amendamente în Camera Comunelor, care ar fi avut drept rezultat pierderea controlului asupra întregului proces…

- Liderul britanic Theresa May ar trebui sa aprobe o uniune vamala permanenta cu blocul comunitar- așa cum a propus Partidul Laburist din opoziție - pentru a întrerupe impasul în care se afla acordul Brexit, a declarat negociatorul UE, Michel Barnier, relateaza Reuters, citat de Mediafax.…