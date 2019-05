Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal, va castiga aceste alegeri…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a vorbit într-un interviu acordat HotNews.ro despre alegerile europarlamentare, despre referendum, despre soluțiile oferite de PNL la problemele presante de astazi, dar și despre o moțiune de cenzura și perspectiva unor alegeri anticipate. “In guvernarea…

- Candidații pentru alegerile europarlamentare de peste o luna, partidele politice din Romania se pregatesc fiecare cum știe. In Parlamentul European ii aștepta și pe politicienii romani alte familii politice, mai mari, mai bine structurate. Astfel, in Parlamentul European, cea mai mare familie politica…

- Partidul National Liberal (PNL) va depune o motiune de cenzura dupa alegerile europarlamentare din luna mai, a anuntat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban.Acesta a declarat la postul Romania TV ca obiectivul PNL este de "a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania". El a precizat…

- Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare. "Am incredere in primarii…

- "Domnul Rareș Bogdan este absolvent de Științe Politice. Nu este pentru prima oara cand este in Partidul Național Liberal. El a fost președintele organizației de tineret al Alianței Civice care a fuzionat cu Partidul Național Liberal. Bogdan a devenit membru al Partidului Național Liberal și prim-vicepreședinte…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament, scrie Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei pentru scrutinul…