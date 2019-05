#europarlamentare2019/ Dacian Cioloş: Solicităm Guvernului prelungirea programului de vot până la ora 23,00 Alianta 2020 USR PLUS solicita Guvernului prelungirea programului de vot pana la ora 23,00, dat fiind ca la mai multe sectii exista "cozi masive", a declarat, duminica, presedintele PLUS, Dacian Ciolos.



"Observam ca cetatenii romani sunt mobilizati la vot in mod pozitiv, surprinzator, si e foarte important pentru noi sa le asiguram conditiile ca ei sa voteze. Lucrul acesta se intampla atat in tara, cat si in diaspora. Date fiind situatiile pe care le intalnim la mai multe sectii de vot, Alianta 2020 USR PLUS cere Guvernului sa se reuneasca de urgenta pentru a lua toate masurile necesare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

