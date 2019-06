Stiri pe aceeasi tema

- Într-o perioada în care, în detrimentul României, forțele populiste și anti-europene prind contur și în țara noastra, PRO România propune consolidarea relațiilor dintre România și Uniunea Europeana, prin recladirea credibilitații și a demnitații României…

- Dragi romani, pe 26 mai vom merge la vot pentru a-i alege pe cei care ne vor reprezenta in Parlamentul European. Cred cu tarie in Uniunea Europeana. Cred intr-o uniune puternica ce iși poate apara și ajuta membrii de azi și de maine. Cred intr-o Uniune in care ne putem pastra independența, obiceiurile,…

- Romania e campioana Europei la scumpiri, pentru a patra luna la rand. Potrivit Eurostat, tara noastra a inregistrat in aprilie cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana. Preturile au crescut cu 4,4%, fata de 1,9% media europeana. Iar scumpirile vor continua, conform estimarilor Bancii Nationale.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat, joi, la finalul Summitului de la Sibiu, ca statul de drept reprezinta e"chintesenta Europei ca entitate politica". "Am o observatie, azi, fireste a fost evident ca pentru noi toti statul de drept e chintesenta activitatii noastre politice si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu este satisfacut de ceea ce se intampla in Uniunea Europeana in privinta noii generatii de comunicatii. El a participat, alaturi de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la o dezbatere despre viitorul Europei, organizata…

- Directiva Omnibus va rezolva problema dublului standard al calitatii produselor in Uniunea Europeana, iar consumatorii romani vor avea produse similare cu cele din vestul Europei, a declarat, joi, ministrul Economiei, Niculae Badalau, prezent la conferinta "Ziua europeana a concurentei si a consumatorului".…

- Productia industriala a crescut cu 1,4% in zona euro si cu 1% in Uniunea Europeana, in ianuarie fata de luna precedenta. In acelasi timp, acelasi indicator a scazut cu 1,5% in Romania, potrivit raportului de miercuri al Oficiului European de Statistica ( Eurostat ). Cele mai mari cresteri lunare ale…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca Summitul din luna mai este important pentru Uniunea Europeana, pentru ca se va defini viitorul Europei si pentru Romania este o mandrie si o onoare sa organizeze acest eveniment, intr-un oras care a fost Capitala Culturala…