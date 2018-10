Eurofin: Siguranta la locul de munca, o problema nationala!

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de politisti, alaturi de jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si reprezentantii celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, au fost angrenati in organizarea si desfasurarea Referendumului din 6 si 7 octombrie 2018 si au luat toate masurile, din competenta, pentru…

- Comandamentul pentru Securitate al Summitului „Inițiativa celor Trei Mari” transmite ca masurile de securitate pentru eveniment au fost luate, in limita competențelor, de toate structurile de securitate, coordonator fiind SPP."Masurile de securitate, necesare bunei desfasurari a Summitului…

- Romanii care pleaca la munca in strainatate trebuie sa fie foarte atenti la clauzele contractuale si sa negocieze cu firmele in cauza aceste prevederi. Afirmatia a fost facuta astazi, la Iasi, de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Ea a precizat ca in ultimii ani s-au inmultit…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat marți ca fostul director SRI George Maior a spus la audierea sa in forul parlamentar ca l-a informat pe fostul președinte Traian Basescu despre un mandat de securitate naționala pe numele lui Dan Andronic.Citește…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat vineri ca Guvernul poate sa faca rectificari bugetare fara niciun aviz de la CSAT, cu excepția zonei de securitate naționala, insa pe social democrați ii preocupa mai mult ce face el cu CSAT.”De ce nu a convocat CSAT azi sau luni, daca tot…

- Siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva, a declarat luni Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariaţi ai Metrorex…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana aceasta 238 de locuri de munca vacante dintre care 21 pentru persoanele cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri AGENT CURIER 1 AGENT DE SECURITATE 25 AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, INTREPRINDERE ETC.) 2 AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE…

- Pericol fara precedent in Romania! Autoritațile par depașite de modul in care situația a scapat complet de sub control! Sunt și voci care spun ca specialiștii nu au luat masurile necesare și ca ne așteapta o adevarata tragedie naționala!