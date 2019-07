Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici și-a anunțat duminica retragerea sa din cursa interna pentru alegerea candidatului PSD la prezidențiale. „ M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3, intrebat daca iși menține candidatura in cursa interna a PSD pentru alegerile prezidențiale. El a afirmat ca va…

- Viorica Dancila va avea, luni, o întrevedere cu Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu pentru a discuta despre alegerile prezidențiale. Viorica Dancila a afirmat ca își dorește o coaliție a PSD-ALDE-Pro România pentru a susține candidatul la prezidențiale, scrie Mediafax. Negocierile…

- In timp ce Viorica Dancila, Liviu Pleșoianu și Gabriela Firea iși disputa candidatura PSD la prezidențiale, Orlando Teodorovici și Mihai Fifor fac pe „iepurii”, iar C. A. C. P. Tariceanu se ofera sa reprezinte frontul PSD-ALDE, in culise se negociaza pentru un candidat care sa fie susținut de coaliția…

- Social-democratii au fost convocati in sedinta BPN la Parlament, urmata de reuniunea CEx, pentru a decide prezidentiabilul partidului, au declarat surse din PSD pentru Mediafax. Biroul Politic National al PSD va avea loc saptamana viitoare, marti, la Parlament, incepand cu ora 11:00. Social-democratii…

- Biroul Politic Național al PSD va avea loc marți, la Parlament, incepand cu ora 11:00. Social-democrații vor alege candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale, urmand ca mai apoi propunerea sa fie validata in Comitetul Executiv, incepand cu ora 12:00, potrivit Mediafax. Oficial au…

- Congresul PSD pentru alegerea candidatului la alegerile prezidențiale va avea loc pe data de 3 august, au declarat surse din partid pentru agenția Mediafax.Pâna acum și-au anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici, secretarul…

- Social-democrații se întâlnesc miercuri, într-o ședința informala, la Vila Lac. Comitetul Executiv a fost convocat de președintele PSD, Viorica Dancila la ora 18:00 și au fost invitați liderii PSD din teritoriu dar și ministrii. Întâlnirea pesediștilor este prima dupa alegerea…

- Presedintele Consiliului National al PSD si purtator de cuvant al formatiunii, Mihai Fifor a anuntat, duminica, intr-un comentariu la o postare pe Facebook, ca ia in calcul foarte serios o candidatura la presedintia Romaniei. Fifor a fost intrebat de o persoana de ce nu ia in calcul posibilitatea de…