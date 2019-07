Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, medicii de la Spitalul de Urgenta Floreasca au decis sa-i implanteze un defibrilator permanent, pe care antrenorul il va purta restul vietii. Este un dispozitiv micut, de nici 3 centrimetri care este prins subcutanat si al carui rol este de a reactiona imediat daca apare un nou incident…

- La ora 13.30, astazi, Eugen Neagoe a ieșit din spital, iar zilele urmatoare va trece pe la sediul clubului Dinamo, ca sa-și clarifice situația. Internat in spital duminica seara, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului Dinamo - Craiova 0-2, lui ”Geana”, care a suferit un infarct, i-a fost montat…

- Dinamo are un start horror in acest sezon, pierzand categoric in primele doua etape, 0-5 cu Viitorul și 0-2 cu U Craiova. Mai mult, clubul are și probleme cu antrenorul Eugen Negoe, care in timpul meciului cu oltenii a facut un infarct cardiac inferior pe banca. Neagoe a fost dus Spitalul Clinic de…

- U Craiova s-a impus in meciul cu Dinamo, 2-0, dupa o partida pe care tensionata, in care Eugen Neagoe, antrenorul „cainilor", a suferit un infarct cardiac inferior pe banca. Neagoe a fost dus Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca iar starea lui este stabila in acest moment. Antrenorul e conștient și…

- Presedintele FC Dinamo, Florin Prunea, a declarat, duminica, dupa meciul Dinamo-CSU Craiova, ca antrenorul Eugen Neagoe a fost aproape de o mare tragedie, dar se simte bine dupa interventia medicilor. Prunea spune ca nu intelege comportamentul galeriei, care l-a contestat tot timpul pe Neagoe si care…

- Au sosit și primele vești de la Spitalul Floreasca, acolo unde a fost transportat de urgența Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului dintre Dinamo și Craiova.