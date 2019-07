Eroul zilei! Politistul ploiestean Lucian Lepadatu a salvat un tanar de la inec, la Costinesti

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova Biroul Rutier Ploiesti a intervenit fara ezitare in salvarea unui tanar ce era sa se inece.Sambata, 20 iulie a.c., in jurul orelor 06:30, aflat in concediu de odihna in judetul Constanta, pe plaja statiunii Costinesti, agent de politie…

- Un polițist din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova- Biroului Rutier Ploiești a intervenit fara ezitare in salvarea unui tanar ce era sa se inece. Sambata, 20 iulie a.c., in jurul orelor 06:30, colegul nostru aflat in concediu de odihna in județul Constanța, pe plaja stațiunii Costinești,…

- Polițistul Lucian Lepadatu (22 de ani) din Ploiești, a devenit erou dupa ce a salvat de la inec un tanar, la Costinești. Agentul de poliție a intervenit, sambata dimineața, pentru a scoate din mare un tanar care se indepartase de larg și era la un pas sa se inece. Polițistul se afla in concediu pe litoral,…

- Un tanar aflat pe litoral a fost la un pas sa-și piarda viața, sambata dimineața. Norocul sau a fost ca strigatul de ajutor i-a fost auzit de un ploieștean de 22 de ani, polițist aflat la mare, in concediu. Lucian Lepadatu nu a stat pe ganduri și a sarit in mare, pentru a-l salva.

- Un detinut de la Penitenciarul Ploiesti a evadat, miercuri, de la un punct de lucru din Posesti, iar politistii il cauta, informeaza IPJ Prahova.Detinutul era condamnat pentru furt calificat. Citește și: Lovitura de teatru! Tatal adoptiv al Sorinei dinamiteaza acuzațiile asistentului…

- Comisia juridica si cea pentru administratie publica vor intocmi un raport referitor la mai multe initiative depuse in Parlament privind votul prin corespondenta, votul electronic, aceasta reglementare urmand sa fie adoptata pana la sfarsitul sesiunii de plenul Camerei Deputatilor, a declarat, luni,…

- Un tanar din tinutul rus Primorie si-a riscat viata si a salvat doi copii dintr-un incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul sase al unui bloc de locuit. Inauntru se aflau doar doua fetite de 4, respectiv 12 ani.

- Un politist din Iasi a primit laude dupa ce a sarit in ajutorul unui pieton care a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis. Pietonul, un barbat in varsta de 65 de ani, din municipiul Iasi, a incercat sa traverseze soseaua Nicolina, insa a fost lovit de un autoturism.…