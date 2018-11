Stiri pe aceeasi tema

- Sub semnul Centenarului Marii Unirii, elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” (CEVM) Ploiesti isi continua calatoria initiatica pe urmele eroismului soldatilor romani in Primul Razboi Mondial. Dupa ce cu o luna in urma, elevii colegiului ploiestean faceau o excursie la obiectivele glorioase de…

- Centenarul a fost cinstit cu daruire și emoție, sambata, la Muzeul Pietrei din Sangeru, unde prima temelie a zidurilor din piatra a fost pusa de bunicul poetului Lucian Avramescu, Victor Avramescu, soldat in Primul Razboi Mondial, pe campurile de lupta de la Maraști, Marașești și Oituz. Pentru a marca…

- In data de 8 noiembrie 2018, incepand cu ora 10.00, in Sala de Marmura a Cercului Militar National, va avea loc Dezbaterea Naționala „ȘCOALA, BISERICA, ARMATA – INSTITUȚII CU ROL FUNDAMENTAL IN INFAPTUIREA MARII UNIRI”. Manifestarea este organizata de Academia Oamenilor de Știința din Romania in cadrul…

- Primul Razboi Mondial s-a incheiat in decembrie 1918 cu obtinerea Romaniei Mari. Dar ca sa ajunga acolo Armata Romana a avut parte de rasturnari majore de situatie. Anul 1916 a fost cel mai greu din acest punct de vedere. Un istoric valcean, Ovidiu Udrescu, ne-a impartasit o serie de momente mai putin…

- Joi, 25 octombrie 2018, de la ora 10.00, la Mausoleul de la Mateiaș,va fi aprinsa ”Flacara Centenarului” pentru a cinsti memoria eroilor care s-au jertfit pe frontul Primului Razboi Mondial și pentru a le aduce recunoștința veșnica. Aici, in aceasta zona, s-a inregistrat prima jertfa data de Armata…

- In anul 1918, Romania a parcurs un lung si dureros drum de la agonie extaz. Victoriile din vara anului 1917 de la Marasti, Marasesti si Oituz nu au putut fi explotate de Romania din cauza prabusirii Imperiul Rus. La 7 mai 1918, Romania semneza dureroasa pace de la Bucresti prin care, practic, isi pierde…

- Sambata, 15 septembrie, in Anul Centenarului Marii Uniri, pe Dealul Cireșoaia au fost comemorați Eroii cazuți in luptele pentru apararea țarii din Primul Razboi Mondial. La evenimentul care a avut loc la Monumentul ridicat in urma cu exact un an pe culmea pe care se mai vad inca tranșeele sapate de…

- Sambata seara, armeni si prieteni ai acestora, prin bunavointa conducerii Teatrului Municipal Baia Mare, in foaierul acestui teatru, au deschis Expozitia CENTENAR, dedicata Primei Republicii Armene, Marii Unirii a Romaniei si militarilor de origine armeana din Armata Romana in Primul Razboi Mondial.…