- Una dintre cele mai cunoscute activiste pentru drepturile persoanelor de culoare, Erica Garner, a murit la vârsta de 27 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Tânara de culoare a devenit cunoscuta în 2015, dupa ce tatal ei a murit în cadrul unei operațiuni a poliției…

- 12 persoane si-au pierdut viata, ieri, intr-un incendiu care a cuprins un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx, potrivit primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de CBS. “Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai ...

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Varul actriței Anca Pandrea a murit intr-un accident rutier inainte de Craciun. Barbatul avea 78 de ani și suferea de ceva timp de cancer. Din pacate, intr-un moment de neatenție, acesta și-a pierdut viața in timp ce se intorcea de la Focșani. Sarbatori triste pentru Anca Pandrea, care recent și-a pierdut…

- Seful SRI Prahova a fost implicat intr un accident rutier mortal, pe DN1, in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov. Surse judiciare au dezvaluit, in exclusivitate pentru "Evenimentul zilei", ca autoturismul condus de ofiterul SRI a lovit o femeie care traversa soseaua. In urma impactului, victima a…

- "Ne apropiem de finalul anului cu aceasta excepționala defilare de forțe, din pacate pentru o inmormantare așa cum ne puteam aștepta. Finalul a fost grandios, numai ca vine prea tarziu, am putea spune ca este chiar o incoronare dar tardiva a Regelui Mihai, in partea asta de lume, in Romania contemporana",…

- Marinarii si personalul auxiliar de la bordul submarinului argentinian ARA San Juan ar fi murit instant si fara sa simta vreo durere, a explicat un fost ofiter din marina americana. Specialistul in acustica Bruce Rule a ajuns la concluzia ca submarinul a fost distrus in 40 de milisecunde,…

- O mama de 32 de ani a murit de „sindromul inimii frante” la cateva saptamani dupa ce fiul ei de 10 ani și bunicul ei și-au pierdut viața la interval de 24 de ore unul de celalalt. Ashley Tomlin a murit luni din cauza „sindromul inimii frante“, boala care este declanșata de obicei de evenimente traumatice…

- Principesa Margareta va deveni, dupa moartea Regelui Mihai, Regina. Acest fapt este prevazut în Statutul Casei Regale si a fost, din nou, anuntat publicului pe 6 decembrie, la o zi dupa moartea Majestatii Sale Regele Mihai.

- Politicieni, dar și personalitați din diferite alte domenii au transmis, marți, pe rețelele de socializare, mesaje de condoleanțe in urma decesului ultimului suveran al Romaniei, Regele Mihai.

- Regele Mihai I a murit in aceasta dupa-amiaza (detalii aici), iar personalitați marcante ale sportului romanesc și nu numai, dar și jurnaliști de prestigiu deplang decesul celui de-al 4-lea monarh al Romaniei. ...

- Ultimul monarh al Europei , Regele Mihai 1 a murit ! Astazi se incheie o pagina din Istoria Romaniei. Casa Regala a Romaniei a anuntat ca Regele Mihai a murit, la varsta de 96 de ani. Mihai I a fost ultimul monarh al Romaniei. Regele Mihai a schimbat istoria celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scurtandu-l…

- Moartea a lovit in muntii din Romania, dupa ce Trei salvamontisti au fost surprinsi de o avalansa in timp ce se intorceau de pe Varful Pietrosu, din Muntii Calimani. Oamenii arborasera drapelul Romaniei, de 1 Decembrie.

- Dupa ce a fost cuprins de durere in momentul in care a aflat ca prietena lui de o viata a murit, Arsinel trece iar printr-o drama. Colega si prietena Cristina Stamate a murit la o zi de la inmormantarea Stelei Popescu. A

- Un alt nume greu din Romania a murit din cauza aceleiasi suferinte pe care a avut-o si Stela Popescu. Jurnalistul Dan Papij a incetat din viata, vineri dimineata, la Sibiu, din cauza unui accident vascular cerebral. Afectiunea a fost descoperita in urma cu cateva zile, dar dupa ce medicii i-au spus…

- Conform sursei citate, moartea actritei nu a fost una violenta. 'Institutul National de Medicina Legala 'Mina Minovici' Bucuresti a efectuat astazi autopsia medico-legala a dnei Stela Popescu, ca urmare a emiterii ordonantei nr. 392500/23/11/2017 a DGPMB - Serviciul Omoruri, si a constatat…

- Unul dintre cei mai afectati oameni de moartea Stelei Popescu este Alexandru Arsinel. Cei doi au impartit aceeasi scena timp de 40 de ani, iar vestea ca Stela Popescu a murit l-a distrus pe Alexandru Arsinel.

- Celebra cantareața, Loredana Groza, i-a adus un ultim omagiu actriței Stela Popescu care s-a stins din viața la 81 de ani. Loredana a povestit cum a cunoscut-o pe Stela Popescu și cum o coafa.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a scris pe Facebook: ”Moartea actritei Stela Popescu lasa un gol imens nu doar in lumea culturala a Romaniei, ci, mai ales, in sufletele noastre, ale celor care am apreciat-o si indragit-o atat de mult! Dumnezeu sa o odihneasca in pace!”. …

- Stela Popescu a murit. "Acum ma duc la ea acasa. Nu stiu ce se intampla. Vai de mine!", a spus Alexandru Arsinel. Actorul s-a deplasat ulterior la casa actriței. Stela Popescu a murit. Marea actrița a...

- Veste teribila in teatrul romanesc. A murit marea actrita Stela Popescu. Conform primelor informatii, actrita Stela Popescu a facut stop cardiac. Actrita Stela Popescu a fost gasita de SMURD, in curtea casei ei, ea nemaiputand fi resuscitata. Actrita avea 80 de ani si zilele trecute a fost premiata…

- Un milionar celebru, om de afaceri, a murit dupa ce a cazut de la etajul 23, din balconul unei camere de hotel din Africa de Sud. Henry Badenhorst, în vârsta de 51 de ani, s-a stins din viața duminica. El este cel care a pus bazele celui mai mare site de întâlniri…

- Liz Smith, o cunoscuta autoare de cronici mondene din presa americana, care a dezvaluit informații in premiera despre destramarea primei casnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media fața de știrile despre celebritați,…

- O tanara de 21 de ani, insarcinata in luna a cincea, a murit sambata seara intr-un sat din judetul Vaslui. Medicii care au incercat sa o salveze au descoperit resturi alimentare in caile respiratorii aeriene, motiv pentru care banuiesc ca tanara a murit inecata cu bol alimentar.

- De meserie antrenor de box, Ramon Sosa a aflat totul chiar de la unul dintre elevii sai, asa ca cea mai buna solutie i s-a parut sa isi insceneze moartea, dupa ce urma sa aiba o soarta cumplita. In varsta de 50 de ani, barbatul a apelat si la ajutorul autoritatilor atunci cand a descoperit…

- Catalin Botezatu s-a aratat revoltat de faptul ca cei de la Serviciul de Ambulanta Alexandria ar fi intarziat si ar fi ajuns la locatie abia dupa 20 de minute de la efectuarea apelului. Anunt SOC dupa ce matusa lui Catalin Botezatu A MURIT "Cert este ca, zic eu, atat in Bucuresti cat…

- Moartea celor cinci tineri din accidentul șocant din Suceava a lasat multa durere in urma. Ieri, cei doi frați care și-au gasit sfarșitul impreuna au fost inmormantați cu multe lacrimi.

- Tragedia din Suceava a avut un impact urias asupra romanilor, dar cel mai mult i-a indurerat pe parintii tinerilor. Mama uneia dintre victime a povestit ca a presimtit moartea fiului ei, insa nu s-a gandit ca se va adeveri.

- "Tu stii ce mai face si pe unde umbla copilul tau?" este intrebarea lansata in spatiul public de catre purtatorul de cuvant al IPJ Suceava. Ionut Epureanu a avut misiunea de a le da familiilor vestea cumplita despre moartea celor cinci tineri care au ars de vii in accidentul din Suceava. Barbatul…

- Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea „Piticului Colorado”. Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea artistului de circ Cristian Serban, cunoscut in lumea artistica drept „Piticul Colorado”. Era cel mai cunoscut pitic din Romania si s-a stins din viata la doar 34 de ani, din…

- Actorul Florin Piersic deplânge moartea regizorului Mircea Dragan, pe care îl considera "un prinț" al cinematografiei românești. El a marturisit ca a aflat de moartea regizorului miercuri.

- Fratele lui Andrei Leustean, vlogger-ul din Barlad care a murit la numai 29 de ani, a povestit de ce a murit fratele sau. Fratele mai mare al lui Andrei a povestit ca acesta a ajuns la un spital din Iasi dupa ce s-a simtit rau. Medicii au descoperit ca el avea o infectie puternica. „S-a imbolnavit brusc.…

- Moartea fetei, vineri, intr-un spital din China a relansat dezbaterea privind condițiile de lucru ale modelelor straine care lucreaza in China, dintre care multe provin din țari din fosta URSS.

- A supravietuit Legiunii Straine, cea mai dura si mai cunoscuta forta militara din lume, unde doar unul din zece soldati ramane viu. A ocolit moartea care i-a suflat permanent in ceafa, in aer, pe apa, in munti sau in...

- Fiica actorului Paul Walker, Meadow, a intentat proces unei companii auto pe care o considera responsabila de moartea tatalui sau. Actorul din seria „Fast and Furious” a murit în luna noiembrie 2013, în urma unui accident rutier Potrivit The Mirror, fiica sa…

- Dupa ce Dem Radulescu s-a stins din viata, iubita lui sotie, Adriana Schiopu, nu si-a mai gasit niciodata verigheta. Invitata la o emisiune tv, aceasta a spus adevarul despre bijuterie. Cel mai de pret simbol al iubirii dintre Dem Radulescu si Adriana Schiopu nu mai este intreg. Invitata in emisiunea…

- Moartea poetului Pablo Neruda, distins cu premiul Nobel pentru Literatura, survenita la putin timp dupa lovitura de stat a lui Pinochet in 1973, nu s-a datorat unui cancer asa cum a aratat certificatul sau de deces, au concluzionat vineri 16 experti internationali, angajati de justitia din Chile…

- O epidemie de ciuma ucide oameni in zonele urbane ale unei destinații turistice, 800 de persoane fiind contaminate, dintre care 74 au murit. Oficalii din Madagacar sunt in alerta, dupa ce, de la finalul lui august, 800 de persoane au fost contaminate cu ciuma. Dintre aceste cazuri, 474 de persoane au…

- Furtuna Ophelia a provocat luni moartea a trei persoane in Irlanda, lovind coasta de vest a tarii cu rafale de vant de pana la 150km/h care au dus la prabusirea a numerosi copaci si la intreruperea curentului electric, potrivit AFP. O femeie de 50 de ani a murit intr-un accident de masina provocat…

- Soția lui Mitoșeru nu poate trece peste tragedia care s-a abatut in viața ei, scrie wowbiz.ro. Astfel, Noemi și Mihai Mitoșeru au fost nevoiți sa amane nunta din cauza inmormantarii. Citeste si Mihai Mitoseru a facut anuntul pe Facebook: "Nu putem sa ne revenim" "Nici acum nu imi vine…

- Artistul in varsta de 66 de ani a fost gasit ieri in stare inconștienta, in urma unui atac de cord suferit in casa lui din Malibu „Suntem devastati sa anuntam moartea prematura a lui Tom Petty. A murit in pace, inconjurat de familie, de membrii trupei si de prieteni“, a transmis familia cantaretului.…