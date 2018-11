Stiri pe aceeasi tema

- ''Vedem in acest stadiu ca ei nu s-au limitat doar sa-l dezmembreze, ci s-au debarasat, dizolvandu-l'', a declarat pentru cotidianul Hurriyet, Yasin Aktay, consilier al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in cadrul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), la putere in Turcia. ''Potrivit…

- Franta i-a cerut Arabiei Saudite, care a avansat mai multe versiuni diferite asupra acestei crime, sa stabileasca adevarul, sa-i identifice pe cei aflati in spatele crimei si sa-i pedepseasca. "Atata vreme cat cei care sunt responsabili (de crima) si circumstantele din jurul acesteia nu au fost facute…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Dupa ce Arabia Saudita a recunoscut oficial ca Jamal Khashoggi a murit in consulatul sau din Istanbul, ramane de elucidat ce s-a intamplat cu trupul jurnalistului saudit. Surse saudite au declarat pentru Hurriyet ca acesta a fost preluat de un "colaborator local". Anchetatorii turci susțin insa, pentru…

- Douazeci de angajati ai consulatului, printre care si soferul consulului, au fost audiati de procurori saptamana trecuta, conform unor informatii NTV. Procurorii vor sa obtina declaratii de la 45 de angajati, conform CNN Turk. Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a catalogat duminica…

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…