- 'Faptul ca UE adopta o abordare care protejeaza elemente teroriste este inacceptabil', a declarat Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, in care 'condamna si respinge in bloc' criticile UE. 'Din cauza acestei atitudini pe cat de ilegale pe atat de partinitoare, ne vom revizui serios cooperarea…

- Intre timp, si Donald Trump si-a mai ponderat tonul cu privire la kurzi, asta dupa ce joi ii acuzase ca „nu au ajutat SUA in al Doilea Razboi Mondial si in Normandia (debarcarea din Normandia din 1944 – n.r.)„, relateaza Al Jazeera. „Avem trei optiuni: sa trimitem mii de trupe si sa castigam pe cale…

- Conform agentiei de presa Anadolu, preluata de AFP, la Mardin, in sud-estul Turciei, au fost retinuti 21 de utilizatori ai retelelor sociale online. Miercuri noaptea fusese arestat si coordonatorul site-ului de internet al ziarului de opozitie BirGun, Hakan Demir, in legatura cu un mesaj pe contul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- Fortele armate turce au lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de DPA. Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele sunt Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de Protectie…

- Ankara a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea unei operatiuni impotriva fortelor kurde din nordul Siriei, a doua zi dupa plecarea militarilor americani care au parasit anumite zone de la frontiera dintre cele doua tari. "Vom apara impreuna teritoriul sirian si nu vom accepta…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…