- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adaugand ca va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar si ca va continua sa coopereze cu...

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA... privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe."Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Turcia si Uniunea Europeana vor aprofunda cooperarea in sfera contraterorismului pentru a combate ascensiunea curentelor teroriste, au anuntat, miercuri, oficialii Uniunii Europene si ai Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Oficiali ai Turciei si ai Uniunii Europene au avut marti…

- Liderul opozitiei din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, le-a acuzat marti pe unele rude ale presedintelui Recep Tayyip Erdogan ca au transferat mai multe milioane de dolari in contul unei societati offshore, afirmand ca detine documente care pot dovedi aceste tranzactii, relateaza AFP. Kemal Kilicdaroglu,…

- Liderul opoziției din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, le-a acuzat marți pe unele rude ale președintelui Recep Tayyip Erdogan ca au transferat mai multe milioane de dolari in contul unei societați offshore, afirmand ca deține documente care pot dovedi aceste tranzacții, relateaza AFP. Kemal Kiliçdaroglu,…

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Cadrele didactice au fost arestate la Ankara, dupa ce procurorii locali au emis mandate pe numele lor, alaturi de alti 56 de profesori. Operatiunile continua in aceasta investigatie. Anterior, profesorii in cauza au fost suspendati din invatamant in cadrul unei anchete privind legaturi cu…

- Omer Celik, ministrul turc pentru Afaceri Europene, a declarat, miercuri, ca o decizie de suspendare sau de oprire a negocierilor pentru aderarea Turciei la UE ar reprezenta un ”act sinucigas” pentru Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Daca decizia blocului european,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan spune ca aderarea Turciei la Uniunea Europeana ar putea contribui la depasirea problemelor cu care se confrunta spațiul intracomunitar, relateaza site-ul agentiei Anadolu, citat de Mediafax . “Escaladarea xenofobiei nu va aduce beneficii nimanui. Visul de putere…

- "Turcia nu depinde de Europa, de fapt Europa este cea care este dependenta", a apreciat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un discurs sustinut la Ankara, el considerand totodata ca aderarea tarii sale la Uniunea Europeana este o solutie pentru "problemele cronice" ale blocului comunitar…

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a cerut, vineri, Uniunii Europene sa ia o decizie in privința aderarii țarii sale la Blocul comunitar, adaugand ca nu Turcia este cea care are mai mare nevoie de UE, relateaza agenția DPA International.Citește și: Rovana Plumb il acuza de MINCIUNA…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri o decizie din partea Uniunii Europene cu privire la aderarea sa la blocul comunitar, cu o saptamana inainte de un summit la care liderii UE urmeaza sa abordeze aceasta chestiune, relateaza dpa. "Prezentati-va pozitia si sa terminam cu aceasta…

