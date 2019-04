Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, isi va schita noua politica in urma ''marii dezbateri nationale'' pe care a convocat-o in contextul protestelor ''vestelor galbene'', in cursul unei conferinte de presa ce se va desfasura joi, 25 aprilie, a anuntat vineri Palatul Elysee, transmite agentia Reuters. Macron avea planificat pentru marti seara un discurs in care era asteptat sa anunte concluziile sale privind ''marea dezbatere'' si deciziile pe care doreste sa le ia in urma acesteia. Dar el si-a anulat discursul sine-die dupa incendiul de la catedrala…