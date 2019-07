Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus președintelui roman Klaus Iohannis, intr-o convorbire telefonica avuta astazi, ca va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert de la conducerea Parchetului European si o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru aceasta functie. Anuntul a fost facut…

- ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut vineri, 19 iulie a.c., o convorbire telefonica cu Președintele Republicii Franceze, domnul Emmanuel Macron. Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru funcția de procuror-șef european. In…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 19 iulie a.c., o convorbire telefonica cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru funcția de procuror-șef european. In virtutea bunei…

- Laura Codruta Kovesi a ramas singura in cursa pentru sefia Parchetului European, dupa ce contracandidatul ei, francezul Jean-Francois Bohnert, s-a retras din cursa. In acest timp, la Bucuresti, premierul Viorica Dancila anunta ca Guvernul nu o va sustine, desi Kovesi nu mai are nevoie. Demisa cu forta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa ca o sustine „din capul locului” pe Laura Codruta Kovesi sa fie aleasa in functia de procuror sef european si a subliniat, referindu-se la Dacian Ciolos, ca exista „tot felul de politicieni” care se „agata” de aceasta…