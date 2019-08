Elicopter prăbușit în Norvegia. Cel puțin patru oameni au murit Un elicopter de tip Airbus AS350 s-a prabusit, sambata, aproape de orașul Alta, in nordul Norvegiei, au anuntat serviciile de urgenta locale. Elicopterul operat de compania norvegiana Helitrans s-a prabusit intr-o zona greu accesibila, potrivit Agerpres. La bordul aparului de zbor se aflau șase persoane, dintre care patru au decedat, una a fost transportata la spital, iar cea de-a șasea este data disparuta. Cauza accidentului nu este deocamdata cunoscuta. Elicopterul desfasura zboruri pentru participantii la un festival desfasurat in orasul Alta si care, dupa acest accident, a fost anulat. UPDATE… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

