Ministerul Apelor si Padurilor, in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale, a lansat, Concursul National de desen „Supereroii lui Picurici”. Competitia este deschisa tuturor elevilor din clasele pregatitoare si gimnaziu din Lugoj. Se vor premia cele mai bune 10 desene realizate de copii, pe temele propuse de organizatori, cat si cele mai active 10 scoli gimnaziale in efortul de educare a celor mici in directia protejarii apelor. Initiativa face parte din campania nationala de constientizare „APA NOASTRA”, lansata la inceputul anului 2019 de Ministerul Apelor si Padurilor in cadrul proiectului…