- Universitatea Valahia din Targoviste, in calitate de beneficiar, impreuna cu partenerii sai Loop Operations SRL si Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii, se afla in plin proces de implementare a proiectului ,,InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil in regiunea Sud-Muntenia”.…

- Liceul de Arte „Constantin Brailoiu” din Targu Jiu impreuna cu Asociația pentru Democrație, Educație, Respect (ADER) a organizat Concursul de fotografie: „100 de ani intr-o fotografie”. Fotografiile caștigatoare sunt urmatoarele: Locul I Chitu Ana Maria- „Ne-am intamplat aici de parca eram acolo inca”…

- 30 de persoane care au primit a doua sansa la scolarizare si care urmeaza cursurile invatamantului primar sau gimnazial au primit ieri rechizite in cadrul proiectului "Masuri integrate pentru o viata mai bunaldquo;, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman…

- Liceul de Arte „Constantin Brailoiu“ din Targu Jiu, impreuna cu Asociația pentru Democrație, Educație, Respect (ADER), organizeaza Concursul de fotografie „100 de ani intr-o fotografie“. Organizatorii doresc sa contribuie la promovarea conștiinței și identitații naționale in randul tinerilor, importanța…

- In 2018, anul Centenarului Romaniei moderne, se cuvine sa avem in Alba Iulia cat mai multe acțiuni, evenimente prin care sa valorificam resurse, talente locale. In acest context, Municipiul Alba Iulia deruleaza proiectul „100 de chipuri ale Unirii din 1918“. Rezultatul proiectului se va concretiza in…