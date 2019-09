Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de Elena Udrea și Adrian Alexandrov au fost, așa cum era de așteptat, rudele lor, dar și personalitați din lumea politicii precum Traian Basescu, scrie wowbiz.ro. Citeste si Elena Udrea si-a botezat fetita. Eva Maria implineste astazi un an. Traian Basescu, printre invitati Cu…

- Au organizat unul dintre cele mai de fițe botezuri din showbiz, la care a fost prezenta toata spuma showbizului romanesc. Elena Udrea și Adrian Alexandrov abia și-au creștinat fetița, dar acum a ieșit la iveala un amanunt incredibil despre relația lor, potrivit spynews.ro.Paparazii au surprins…

- Elena Udrea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment si cum a fost revederea cu Traian Basescu! Elena Udrea a trait ieri emotiile pe care le visa de multa vreme, dupa cum a declarat. Si-a botezat fetia, pe micuta Eva Maria ce a venit pe lume in timp ce mama ei traia departe de Romania, in Costa…

- Elena Udrea face azi botezul fiicei sale Elena Udrea a revenit in tara dupa mai bine de 1 an petrecut in Costa Rica, iar acum se pregateste intens de botezul fiicei sale si a lui Adrian Alexandrov, micuta Eva Maria. Marele eveniment va fi, asa cum isi doreste Elena Udrea, unul cat se poate de discret,…

- Zi cu multe emoții și bucurie pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Cei doi mandri parinți și-au creștinat fetița, pe micuța Eva Maria, in cadrul unei slujbe de vis, care nu a fost insa fara mici incidente. Mai exact, o femeie a cazut pe scari, imediat dupa ce s-a terminat evenimentul.

- Elena Udrea iși boteaza fetița vineri, chiar in ziua in care Eva implinește varsta de un an. Evenimentul va avea loc la ora 15:00, la Manastirea Cașin. Dupa ceremonia de creștinarea, invitații fostului ministru vor merge sa petreaca intr-un restaurant de lux din zona de nord a Capitalei. "M-am pregatit…

- Elena Udrea a declarat vineri la Antena 3, in ziua in care iși boteaza fetița, Eva Maria, ca a ales sa o creștineze pe fiica sa la implinirea varstei de un an.„M-am pregatit mai mult spiritual. Am vrut ieri sa stau toata ziua cu ea, era ultima ei zi de bebeluș, acum devine copil. Am vrut sa…