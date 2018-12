Elena Udrea, atacată dur după eliberare. Mircea Pașcu: Oare realizează? ''Citesc titlurile din presa și vad ca Madam Udrea figureaza in mai toate, cu povești din detenție, urari de Craciun pentru adversari, analize politice, in fine, cu de toate pentru toți ... Oare realizeaza ca dorința ei bolnavicioasa de a se afla in centrul atenției este, in buna masura, responsabila de tot ce a pațit? Caci, daca nu era o ținta atat de vizibila, poate ca nici cei care voiau sa salveze regimul Basescu (statul paralel și furaciunile acoliților) nu ar fi selectat-o tocmai pe ea pentru sacrificiul public, in speranța ca lumea se va mulțumi cu sangele ei și-i va da… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

