Ela Craciun picteaza cu degetele alaturi de fiica ei – VIDEO Ela Craciun picteaza cu degetele alaturi de fiica ei “Pictatul cu degetele este o „murdarie creativa” si vestea cea mai buna e ca nu exista corect sau gresit si nu ai nevoie de prea mult talent. Pictura este o modalitate excelenta de a stimula creativitatea copiilor, iar, atunci cand este facuta cu degetele, totul se transforma intr-o joaca. Ne folosim degetele in mod creativ. Avem nevoie de coli albe de hartie, acuarele de orice tip si creioane sau pixuri colorate. Sa aveti la indemana servetele umede ca sa nu faceti murdar in casa. Mai intai desenam cu creionul sau pixul pe hartie conturul dorit… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

