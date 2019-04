Egipt: Încheierea referendumului pentru prelungirea mandatului lui Al-Sissi Egiptenii au votat luni in ultima zi a referendumului privind revizuirea Constitutiei cu scopul de a-i permite presedintelui Abdel-Fattah al-Sissi sa ramana la putere pana in 2030 si a intari prerogativele sale, un scrutin al carui final ar urma sa fie favorabil fostului maresal acuzat de incalcarea drepturilor omului, relateaza AFP.



Sectiile de votare s-au inchis la orele 19.00 GMT dupa trei zile de consultare si numararea buletinelor a inceput, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Rezultatele ar urma sa fie cunoscute cel mai tarziu la 27 aprilie, in timp ce campania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Votul continua luni in Egipt, in a treia si ultima zi a unui referendum asupra unor amendamente contestate la Constitutie care i-ar putea permite presedintelui Abdel-Fattah al-Sissi sa ramana la putere pana in 2030, relateaza DPA. Mass-media pro-guvernamentale si partidele politice si-au…

- Egiptenii participa, de sambata, la un referendum de trei zile cu privire la un amendament la Constitutie care i-ar permite presedintelui Abdel Fattah el-Sisi sa ramana la putere pana in 2030. Unii alegatori au fost incurajati sa mearga la vot oferindu-li-se pachete cu alimente, relateaza dpa.

- Sectiile de votare s-au deschis sâmbata în Egipt pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei care l-ar autoriza pe presedintele Abdel Fattah al-Sisi, ales în 2014, sa-si prelungeasca mandatul si sa-si consolideze puterea, scrie Agerpres citând AFP.Al-Sisi a votat…

- Sectiile de votare s-au deschis sambata in Egipt pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei care l-ar autoriza pe presedintele Abdel Fattah al-Sissi, ales in 2014, sa-si prelungeasca mandatul si sa-si consolideze puterea, informeaza AFP. Al-Sissi a votat la Cairo in momentul deschiderii sectiilor…

- Sectiile de votare s-au deschis sambata in Egipt pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei care l-ar autoriza pe presedintele Abdel Fattah al-Sissi, ales in 2014, sa-si prelungeasca mandatul si sa-si consolideze puterea, informeaza AFP potrivit Agerpres. Al-Sissi a votat la Cairo…

- Parlamentul egiptean, plin cu sustinatori si loialisti ai presedintelui Abdel Fattah al-Sisi, va vota, marti, cu privire la schimbarea constitutiei, potrivit careia fostul sef militar ar ramane la putere pana in 2030, informeaza AFP.

- CHIȘINAU, 14 mart – Sputnik. Curtea Constituționala a Republicii Moldova a validat astazi, 14 martie, rezultatele referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019. Referendumul republican consultativ, care a avut loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare din 24 februarie,…

- CHIȘINAU, 13 mart – Sputnik. Magistrații Curții Constituționala se vor convoca joi, 14 martie, într-o ședința în cadrul careia vor examina sesizarea cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, depusa la Curte de catre Comisia…