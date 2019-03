Efectul Viorica Dăncilă: Forumul de Afaceri România – Iordania, anulat ​Forumul de Afaceri România – Iordania, programat pentru marți, 26 martie , nu va mai avea loc, ca urmare a faptului ca întreaga delegație a Regatului Hașemit al Iordaniei și-a anulat vizita oficiala în România, se arata într-un comunicat de presa al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). Aceasta anulare a vizitei are la baza declarațiile premierului Viorica Dancila cu privire la mutarea ambasadei la Ierusalim.

Forumul de afaceri ar fi adus mediului de business autohton posibilitatea de a intra în dialog direct cu importante companii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

