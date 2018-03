Ed Sheeran a slabit 25 de kilograme dupa ce a renuntat la un singur viciu

Stiri pe aceeasi tema

- Crystal Barclay, o femeie supraponderala, a decis sa își faca povestea cunoscuta și sa clarifice un mit conform caruia dietele de slabire dau întotdeauna roade. La 28 de ani, Crystal cântarea nu mai puțin de 84 de kilograme.

- Medicul Mihaela Albu s-a specializat sub coordonarea sefului chirurgilor plasticieni in Germania, dar a ales sa se intoarca in Romania si sa faca performanta la Spitalul Judetean din Bistrita, unde conduce operatii reparatorii complexe.

- Cristina Șișcanu a dat jos nici mai mult nici mai puțin de 20 de kilograme dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. S-a aflat cum a reușit aceasta sa scape de kilogramele in plus. Jurnalista Cristina Șișcanu a slabit 20 de kilograme dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Partenera de viața a…

- În urma cu doar câțiva ani Andreea Esca și-a schimbat complet look-ul dupa ce a slabit noua kilograme în doar câteva luni, fara sa faca mari eforturi si fara sa apeleze la vreun medic estetician.

- Gabriela Cristea, fosta prezentatoare de la „Te vreau langa mine”, a devernit mama in urma cu cateva luni, insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Fosta prezentatoare tv…

- Au trecut doua luni de la startul uneia dintre cele mai severe competiții sportive televizate, concursul Exatlon difuzat de Kanal D. Și mai urmeaza alte trei luni! Dupa cum știm, la startul showului care se filmeaza in Republica Dominicana s-au prezentat 20 de oameni, imparțiți in doua tabere: Faimoșii…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța duminica decizia profesorilor din 28 de județe, printre care și Prahova, de a nu participa la simularea examenului de Evaluare Naționala, care se desfașoara in perioada 5-7 martie 2018. O forma de protest fața de discriminarile din Legea salarizarii,…

- Jocul Rockstar Games, Grand Theft Auto V, a fost vandut in peste un milion de exemplare in Marea Britanie, anul trecut, conform Entertainment Retailers Association via Chart-Track și ISFE. Cifra include atat vanzarile in format digital cat și cele in format retail, cifra invartindu-se pe la…

- Prezentatoarea Antena 3 Sabina Iosub este de nerecunoscut. A suferit transformari dramatice de look dupa ce a pierdut destul de mult in greutate, iar la petrecerea OK! Golden Night de miercuri seara, vedeta a impresionat cu noua sa infatisare.

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a anunțat ca suspenda discuțiile de fuziune cu rivalul sau CA Immo și ia in considerare vanzarea pachetului de acțiuni deținut la aceasta companie.

- De maine, profesorii si medicii vor primi salarii majorate! Problema este ca, potrivit ultimelor calcule facute de Guvern, bugetul e din ce in ce mai subtire. Asa ca astazi se anunta o intalnire de gradul 0 intre ministrul sanatatii, cel al finantelor si vicepremierul Paul Stanescu.

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a spus vineri, cu prilejul premierei unui documentar despre procesul sau creativ in cadrul Berlinalei, ca cel mai greu lucru, atunci cand compune muzica, este sa se gandeasca la versuri care nu au mai fost scrise inainte, relateaza Reuters. Filmul, intitulat…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- Paula Seling s-a topit pe picioare! Cunoscuta artista în vârsta de 39 de ani a slabit foarte mult. Daca pâna acum Paula afișa o silueta mai voluptoasa cea mai recenta poza cu vedeta i-a lasat pe fani un pic șocați.

- Americanca Mikaela Shiffrin, care vizeaza la PyeongChang mai multe medalii, nu va disputa miercuri proba de coborare din programul JO de iarna 2018, a anuntat luni staff-ul echipei americane de schi alpin. Shiffrin ''nu va participa la proba de coborare'' pentru a se concentra asupra…

- Cand urmam o dieta de slabit se recomanda sa avem grija si ce lichide consumam, unele diete interzicand anumite bauturi. Exista insa si ceaiuri din plante medicinale care pot fi de folos in orice moment la o dieta pentru slabit. ...

- Melania Medeleanu a fost timp de 22 ani om de radio si televiziune, este prezentatoare de evenimente, tine cursuri de media, public speaking si dictie, iar acum trei ani a construit impreuna cu Vlad Voiculescu MagiCAMP, o tabara pentru copiii bolnavi de cancer, de care se ocupa indeaproape.

- România a avut cea mai mare creștere economica în 2017 din UE, mult peste al doilea "alergator" din pluton, Ungaria, dar a înregistrat printre cele mai proaste rezultate în ultimul trimestru al anului trecut.

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a luat in greutate cateva kilograme bune dupa ce a renunțat la unul dintre marile sale vicii. Madalin Ionescu, care este casatorit cu jurnalista Cristina Șișcanu , s-a ingrașat. Madalin Ionescu, care anul trecut s-a retras din lumina reflectoarelor pentru…

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Ozana Barabancea nu inceteaza sa ne uimeasca! Pe masura ce trec lunile, rezultatul interventiei chirurgicale de la nivelul stomacului este tot mai spectaculos. Kilogramele in plus dispar de la o zi la alta, iar celebra artista pare ca intinereste si ca e mai fericita ca oricand. Acest lucru se vede…

- Nu mai putin de 26 de ani de casnicie au implinit Cornelia si Lupu Rednic si cu unul mai putin de cariera! Cei doi au facut, la inceput, mari sacrificii, dar au reusit sa sae sprijine unul pe celalalt si sa traverseze orice problem delicate.A

- Omul de afaceri Marcel Toader a avut o perioada in care a luat multe kilograme in greutate, dar a reușit sa le dea jos cu foarte mare ambiție. Marcel Toader, care a divorțat de cantaeața de muzica populara Maria Constantin , a fost și el la dieta in trecut. Fost sportiv de performanța, Marcel Toader,…

- Festivalul britanic de muzica Glastonbury, cu o vechime de 48 de ani, va fi inlocuit in 2018 cu ''The Biggest Weekend'', promovat de postul BBC si ii va avea cap de afis pe Taylor Swift, Ed Sheeran si Noel Gallagher, relateaza EFE. Spectacolul se va desfasura in wekeendul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul primei ședințe de guvern pe care o conduce, faptul ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Aceeași decizie a fost luata de toți miniștrii, potrivit premierului.„Am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg…

- Premierul si ministrii Cabinetului Dancila au renuntat la serviciile SPP Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian…

- Simona Gherghe marturisea ca a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele care i se pareau inestetice. vedeta a povestit prin ce pericol a trecut. In urma cu ceva timp, prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , dezvaluia ca s-a numarat și ea printre…

- Sorina Pintea, propusa pentru a prelua portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, este in managerul Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare din 2013. La alegerile parlamentare din decembrie 2016 a fost aleasa senator PSD, dar a renuntat la functie in februarie…

- Ne inchipuim ca fiecare vedeta s-a nascut norocoasa, cu o familie instarita. Stralucesc pe scena, in lumina reflectoarelor, iar conturile lor sunt…foarte atragatoare. La inceput, viața lor nu a fost plina cu oportunitați, șansa nu le-a suras din prima. Unii dintre ei au fost nevoiți sa doarma pe strada.…

- Celebrul chef Adrian Hadean a avut peste 100 de kilograme, dar a avut și extrem de multa ambiție pentru a scapa de multele kilograme in plus. Adrian Hadean este cunoscut publicului telespectator din țara noastra din postura de jurat la show-ul culinar „MasterChef” , de la Pro TV, din care a facut parte…

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Intr-un raport publicat azi, exact in momentul in care difuzam si noi acest material, GRECO, organismul anti-coruptie al Consiliului Europei anunta ca Romania a facut „progrese foarte limitate“ in implementarea recomandarilor facute pentru prevenirea si combaterea coruptiei in cazul membrilor Parlamentului,…

- Cercetatorii de la Universitatea Duke din Statele Unite au facut un studiu care a demonstrat ca laptele poate determina un fumator sa renunte la acest viciu. Cei care au participat la experiment au marturisit ca, atunci cand au consumat un pahar de lapte inainte de a fuma, au fost dezgustati…

- Rachel Williams ajunsese sa aiba 131 de kilograme la 175 cm inaltime. Dupa ce a nascut-o pe fiica sa, femeia a inceput sa se ingrase si mai rau. Rachel incerca sa se imparta intre viata de familie si jobul solicitant, asa ca msele sale principale erau noaptea tarziu iar gustarile includeau batoane…

- Oana Radu a slabit mult, dar nu se poate indeparta de carbohidrati. Artista recunoaște ca o zi pe saptamana, mananca ceea ce ii place cel mai mult. Oana Radu a povestit intr-o emisiune TV ca iubitul ei este slab si ca exista o diferenta intre cei doi. Mai mult, interpreta recunoaște ca ii place sa…

- Dupa o perioada lunga de tachinari, declaratii de dragoste, dar si suparari, Razvan Botezatu si Raluca Dumitru au decis sa spuna adevarul despre relatia lor. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru spynews.ro, matinalul a spus ce inseamna focoasa bruneta pentru el.

- Cantarețul britanic Ed Sheeran continua sa domine topurile muzicale din Marea Britanie și in prima saptamana a noului an. Ed e pe locul 1 atat in clasamentul albumelor, cat și in ierarhia single-urilor. Cel mai nou album, “Divide”, e inca no.1, iar piesa “Perfect” ocupa pentru a cincea oara locul 1.…

- Alexandra Dinu trece printr-o perioada frumoasa a vietii sale de cand formeaza un cuplu cu producatorul de film, Jeffrey Greenstein. Aceasta a renuntat la orice inhibitie si a dat frau liber sentimentelor.

- Dupa ce s-au chinuit sa fie inclusi pe listele pentru parlamentare si au reusit sa câstige un fotoliu la Casa Poporului, unii deputati si senatori s-au razgândit si au renuntat la mandate. Vedem în materialul urmator ce motive au avut.

- Care sunt ingredientele ceaiului de slabit: Ceaiul de slabit eficient și sanatos poate sa conțina urmatoarele ingrediente: urzica – urzica este hranitoare și datorita conținutului sau mare de clorofila este o sursa bogata in antioxidanți, minerale și vitamine. Are și efect antioxidant…

- Cine și-a inchipuit ca Viorel Lis a trecut cu bine peste operația de colecist se inșeala amarnic! Fostul primar general al Capitalei traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus. Acesta a slabit 12 kilograme.

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anuțat in cursul zilei ca a renunțat la patru jucatori , aceștia fiind imprumutați la doua cluburi din Liga 1. Este vorba de Vlad Achim (mijlocaș defensiv, 28 de ani), Daniel Benzar (mijlocaș ofensiv, 19 ani), Marian Pleașca (fundaș dreapta 27 de ani),…

- Conducatorii lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au inceput curațenia de iarna la nivelul lotului, renunțand in aceasta saptamana la patru jucatori. "Sepsi OSK a reziliat, de comun acord, contractele cu trei jucatori: Dragoș Huiban, Constantin Grecu și Victor Astafei. De asemenea, in cursul acestei saptamani,…

- Consiliul Investitorilor Straini din România, care genereaza un sfert din PIB-ul țarii, a tras un semnal de alarma în ceea ce privește creșterea semnificativa a neîncrederii în România, potrivit Wall-Street.ro.

- Cunoscutul artist britanic Ed Sheeran sarbatoreste doi ani de cand nu are telefon mobil, informeaza Fox News. Interpretul hitului "Perfect" a postat pe Instagram motivul care l-a facut sa isi ia o pauza de la telefon, amintindu-le fanilor ca au trecut doi ani de cand a renuntat la acest accesoriu. Din…