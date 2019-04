Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de comunicare a europarlamentarului Maria Grapini ia poziție dupa ce gafa in care eurodeputatul s-a felicitat pe Facebook a ajuns subiect de știre in presa din Romania."Dragi...toți, cei care nu va puteți bronza in soarele asta cuceritor, de grija Mariei Grapini. Echipa 6 - adica noi,…

- „Multumim! Felicitari, Maria Grapini!", a ales europarlamentarul Maria Grapini sa distribuie o stire din „Evenimentul Zilei" in care se precizeaza ca „Dragnea a avut numai cuvinte de lauda la adresa europarlamentarului Maria Grapini, care s-a batut in Parlamentul European pentru Romania".

- "Le multumesc din suflet celor peste 45.000 de olteni care au venit ieri sa ii sustina pe primii 15 candidati ai PSD pentru alegerile europarlamentare. A fost o dupa amiaza pe care nu o voi uita. Le-ati aratat tuturor adversarilor ca legatura dintre PSD si cetatenii romani nu poate fi taiata. Ne-ati…

- Pe pagina de Facebook a celor de la Primaria Sinaia a aparut azi o gluma cu trimitere directa la ultima gafa a europarlamentarului Maria Grapini. Aceasta a inventat, zilele trecute o țara: Letiția. Acum, sinaienii au anunțat ferm: "Cautam oraș din Letiția pentru infrațire!". Și ieșenii au ras de Grapini.…

- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a inventat marți, într-o postare pe Facebook, o noua țara, Letiția, vrând cel mai probabil sa scrie Letonia. „Câțiva eurodeputați inimoși din România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letiția, discuta cum sa salveze transportul internațional…

- Andreea este o eleva din Resita care a decis sa le transmita un mesaj politicienilor. Intr-o filmare postata pe Youtube, Andreea vorbeste despre cele mai mari probleme cu care se confrunta in momentul de fata Romania.

- Sute, daca nu mii de romani au luat cu asalt pagina de Facebook a eurodeputatei Maria Grapini. Absolut toate mesajele sunt negative, unele de-a dreptul injurioase si se se refera atat la prestatia din Parlamentul European, cat si la faptul ca s-a “incurcat” la numaratoarea voturilor pentru Laura Codruta…

- Cantareața de muzica populara Nicoleta Voicu a spus ce mesaj a primit de la fostul sau iubit, Gheorghe Turda, de ziua sa de naștere. Nicoleta Voicu și-a aniversat ziua de naștere. Aceasta a implinit 48 de ani și, cu aceasta ocazie, a scris o poezie cu un mesaj foarte trist. De ziua sa de naștere, solista…