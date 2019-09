Echinocțiul de toamna are loc pe data de 23 septembrie 2019 și reprezinta momentul in care Soarele traverseaza ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordica in emisfera sudica. Echinocțiul de toamna este acel moment in care ziua este egala cu noaptea și incepe in mod oficial toamna astronomica. Din punct de vedere astrologic, echinocțiul de toamna reprezinta intrarea Soarelui in zodia Balanța. Echinocțiul de toamna vine cu o influența aparte pentru fiecare zodie, influența care se va manifesta pana la echinocțiul de primavara, martie 2020, dar cu atat mai mult va fi resimțita pe durata ingresului…