E oficial: Salariul minim pentru cei cu vechime in munca de cel putin 15 ani nu mai creste la 2.350 lei

- Salariul minim nu va mai creste la 2.350 de lei pentru persoanele cu o vechime in munca de cel putin 15 ani, asa cum anuntasera guvernantii initial. Majorarea se va face doar pentru persoanele incadrate pe functii cu studii superioare, cu o bechime de cel putin 1 an, informeaza Profit.ro.…

- Noul Jeep Wrangler a obtinut un rezultat rusinos la testul de siguranta Euro NCAP. SUV-ul american, ajuns la cea de-a 4-a generatie si care are un pret de pornire de 50.000 de euro, a fost notat cu o singura stea (din 5). Wrangler ofera o protectie de doar 50% pentru pasagerii adulti,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, luni, ca vineri va fi aprobat in Guvern cuantumul salariului minim care va intra in vigoare, cel mai probabil, de la 1 ianuarie. "Salariul minim pe economie, vom mai avea astazi o discutie si pe parcursul vizitei la Bruxelles unde preluam Presedintia…

- Guvernul a hotarat, vineri, prin ordonanta de urgenta sa inghete punctul de amenda pentru anul viitor la 145 de lei. Decizia a fost luata in conditiile in care salariul minim brut urmeaza sa creasca de la 1 decembrie sau 1 ianuarie. Punctul de amenda este de 10% din salariul minim…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca in zilele urmatoare este posibil ca Guvernul sa anunte data de la care va creste salariul minim pe economie. "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele…

- Ministerul de Finante a calculat impactul bugetar pe care il va avea noua lege a pensiilor. "Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finante si maine, in sedinta de guvern, ca maine (miercuri - n.red.) va fi sedinta de guvern, nu joi, va fi pe ordinea de zi. Speram ca, in cel mai scurt timp,…

- Ministerul Muncii a publicat, vineri, proiectul de hotarare de guvern care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul minim va fi majorat de la 1.900 de lei la 2.050 de lei lunar. Actul normativ a intrat in dezbatere publica, iar cei care doresc sa trimita oservatii si propuneri…

- Guvernul pregateste o Hotarare prin care salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ministrul Muncii, prezent la o emisiunea de televeziune, a sustinut si ca statul a recuperat considerabil din deficitul la…