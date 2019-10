Stiri pe aceeasi tema

- Decizie fara precedent din partea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)! Instituția a decis ca banca in cauza sa plateasca o amenda colosala! Astfel, pentru nerespectarea uneia dintre cele mai importante condiții, banca ... Citește AICI despre…

- Un șofer din Romania a primit o amenda uriașa pe un drum național din Ungaria. Este vorba de doua milioane de forinți, echivalentul a 6.000 de euro. Barbatul, care conducea un trailer care tracta...

- Noi avantaje pentru șoferii care vor sa conteste amenda primita sau suspendarea permisului. Un proiect de act normativ in acest sens a fost adoptat tacit la Senat și prevede ca daca ai fost sancționat in alt județ, vei putea depunde contestația la judecatoria de care aparții, conform domiciliului din…

- Ziarul Unirea Cum ar putea șoferii romani sa ramana fara permis, chiar daca sunt nevinovați. Ce este principiul raspunderii obiective Cum ar putea șoferii romani sa ramana fara permis, chiar daca sunt nevinovați. Ce este principiul raspunderii obiective și cum ar putea sa-i oblige pe proprietarii de…

- Vești importante pentru toți șoferii din Romania! Codul Rutier a suferit, in ultima perioada, o serie de modificari, șoferii urmand sa fie sancționați asupru.Guvernul a pus gand rau tuturor celor care fac acest lucru,insa nu veți primi amenda daca... Citește AICI de ce amenda puteți…

- Guvernul a aprobat, la inceputul saptamanii, Ordonanța de Urgența 11/2019 care modifica și completeaza Codul Rutier. Actul normativ a fost publicat deja in Monitorul Oficial. Potrivit OUG 11, se va interzice ținerea in mana ori folosirea cu mainile in orice mod a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv…

- In sedinta de luni, Guvernul a adoptat noi modificari ale Codului Rutier care au drept scop prevenirea accidentelor de circulatie provocate de soferii care folosesc telefonul mobil pentru a transmite live pe retelele de socializare. Astfel, s-a stabilit sanctionarea drastica a soferilor care transmit…