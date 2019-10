Stiri pe aceeasi tema

- Numarul studentior romani este intr-o continua scadere. La inceput de an universitar, avem cel mai mic numar de studenti din ultimii 20 de ani, arata datele Institutului National de Statistica.

- Durerea de cap și migrena sunt amandoua cunoscute sub denumirea comuna de cefalee. Daca nu am trait experiența unei migrene anterior, atunci cand incepe sa ne doara capul nu știm daca avem o simpla...

- ■ este de parere senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu Nazare ℗ In doar doi ani si jumatate, guvernarea PSD – ALDE a reusit contraperformanta de a schimba nu mai putin de doi premieri si 71 de ministri. Intr-un aparat guvernamental mult prea incarcat, cu ministere si agentii tinute in viata doar pentru…

- Mii de incendii in locuințe au loc in fiecare an. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din Romania trag un semnal de alarma și prezinta cele mai intalnite cauze de producere a incendiilor.

- Munca la birou poate provoca diverse probleme de sanatate, multe dintre ele fiind pe cat de frecvente, pe atat de grave. Principalele afectiuni favorizate de activitatea suprasolicitanta de la birou sunt tulburarile musculo-scheletice, oboseala oculara, sindromul de stres (burn-out), depresia, unele…

- Deputatul Horia Nasra trage din nou un semnal de alarma privind principalele drumuri turistice din județ, asfaltate de Consiliul Județean Cluj, care la cateva luni de la modernizare sunt deja „praf”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Perechea Irina Bara/Dalila Jakupovic (România/Slovenia), cap de serie numarul 3, a ratat, sâmbata, calificarea în finala probei de dublu din cadrul turneului de la Jurmala, cu premii de 250.000 de dolari, potrivit Newx.ro.Bara si Jakupovic au fost învinse în semifinale…

- Aproximativ 32% din aproape 1.400 de produse alimentare din 19 state membre ale UE s-au dovedit aveau o compoziție diferita, deși partea din fața a ambalajului era identica (9%) sau similara (22 %), conform unei comprații calitative realizate de Centrul Comun de Cercetare (serviciul intern al Comisiei…