Stiri pe aceeasi tema

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa privind rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a furnizat detalii ample despre eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica demersul, oferind democraților muniție din plin împotriva republicanilor,…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA Nancy Pelosi a refuzat vineri sa comenteze in legatura cu lansarea unor proceduri de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, afirmand ca nu este potrivit sa-l critice pe presedintele tarii in timp ce se afla in strainatate, relateaza…

- Liderul majoritatii democrate din Camera Reprezentantilor, Steny Hoyer, a declarat joi, în urma publicarii raportului lui Robert Mueller, ca punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump este "o pierdere de timp", în contextul în care în 18 luni vor avea loc noi…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat joi pe presedintele comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor sa demisioneze din Congres, acuzandu-l ca a dezvaluit informatii clasificate, relateaza dpa si Reuters. Adam Schiff, reprezentant democrat din California, a fost unul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu ar fi deranjat daca raportul procurorului special al lui Robert Mueller ar fi facut public, scrie Reuters. „Lasati-l sa iasa, lasati oamenii sa il vada, acest lucru il decide procurorul general ... vom vedea ce se va intampla”, a afirmat…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, a fost condamnat miercuri la 43 de luni de inchisoare suplimentare pentru doua acuzatii de conspiratie, la care a pledat vinovat in septembrie anul trecut, transmit Reuters si dpa.Manafort primise joi o pedeapsa de 47 de…

- Senatoarea democrata Elizabeth Warren a declarat vineri ca daca va fi aleasa presedinta a Statelor Unite va diviza Amazon.com, Google, divizie a grupului Alphabet, si Facebook, in cadrul unei schimbari structurale a sectorului tehnologic care ar avea rolul sa promoveze concurenta, transmite Reuters…