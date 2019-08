Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii șocante din viața lui Gheorghe Dinca. Se pare ca barbatul avea 2 conturi de Facebook, unul pe care folosea identitatea sa reala, iar unul pe care il folosea pentru a „agața” adolescente.

- O camera de supraveghere a surprins-o pe presupusa victima a lui Gheorghe Dinca in viața, Imaginile au aparut in spațiul public și au fost vazute inclusiv de familia tinerei despre care se crede ca ar fi fost ucisa cu sange rece!

- Totul la inceput parea sa fie o banala sinuzita, insa acum s-a transformat intr-un calvar de nedescris. I s-a umflat fata in ultimul hal si arata ca un monstru! Barbatul din imagini are 56 de ani si este un adevarat fenomen al naturii pentru ca nimeni nu intelege ce se intampla cu fata…

- Un avion bimotor de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in statul american Texas. Zece persoane care se aflau la bord și-au pierdut viața. Medicii care au intervenit la tragedie au "confirmat zece decese", a declarat o purtatoare de cuvant a orasului Addison, situat la periferia Dallasului, precizand…

- Cantareata de muzica populara Nicoleta Voicu a fost invitata la „Stapanii vedetelor" de la Antena Stars, unde a facut declarații emoționante despre fiinca care i-a adus alinare atunci cand a suferit cel mai mult. Artista isi aminteste cum l-a adoptat pe Max, catelul ei. „A aparut in viata mea intr-un…

- Un tanar in varsta de 33 de ani a fost descoperit spanzurat langa un depozit abandonat, situat in apropierea Garii de Est din Timișoara. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, a anunțat tion.ro. Barbatul a fost gasit spanzurat de o anexa a depozitului de concubina…

- O tanara de 28 de ani a suferit o intervenție foarte complicata, dupa ce s-a descoperit ca avea o tumoare canceroasa pe creier. Inițial, medicii i-au spus ca e vorba de stresul din perioada...

- La ora 17.00, in judetul Timis, la Referendum au votat 32,40% dintre alegatori. In timp ce la alegerile europarlamentare au votat 36,28 la suta din total. Am facut un tur prin comunele din jurul Timisoarei pentru a vedea cum se voteaza.