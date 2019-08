Dublul standard, prezent în multe ţări europene. Petra de Sutter: Așa ceva nu este acceptabil. Nu este vorba doar de mâncare „Nu este vorba numai de mancare. Mancarea este un exemplu bun, pentru ca aici se poate vorbi despre preferințele consumatorului, despre gust și așa mai departe, dar s-a ajuns la concluzia ca unii cetațeni din țarile est-europene simt ca, intr-un fel, asta face din ei cetațeni de mana a doua pentru ca este mai slaba calitatea produselor lor fața de ceea ce se vinde in țarile vest-europene", a declarat Petra de Sutter. Dublul standard, nu doar la mancare , nu doar la mancare "Așa ceva nu este acceptabil. Nu este vorba doar de mancare, ci și de cosmetice, detergenți, produse pe care toți le folosim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

